लाख बहोसी पक्षी विहार में 12 हजार विदेशी पक्षियों ने डाला डेरा, चीन से 5 साल बाद लौटा ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब 

संवाद सूत्र, जागरण, इंदरगढ़ (कन्नौज)। प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो, तो चर्चा लाख बहोसी पक्षी विहार तक पहुंच ही जाती है। पक्षी विहार की झील में चीन से पांच वर्ष बाद ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब आया है। यह पक्षी बहुतायत में नहीं है। इसके अलावा अन्य प्रजाति के 12 हजार प्रवासी पक्षियों का आगमन हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झील में उनकी अठखेलियां सैलानियों को आकर्षित कर रहीं हैं। झील में प्रवासी पक्षियों का डेरा सर्दी रहने तक रहेगा। इंदरगढ़ में लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। 2007 में इसे राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम के 94 स्थानों में चुना गया था।

इसका दायरा करीब 88 वर्ग किलाेमीटर है। पक्षी विहार में बड़ी झील बहोसी 250 हेक्टेयर व लाख की झील 125 हेक्टेयर में है। सर्दी के समय निचली गंग नहर का पानी झील में भर दिया जाता है। इससे लाख और बहोसी की झील दोनों आपस में मिल जाती हैं।

यहां पर वन विभाग का एक गेस्ट हाउस, ज्ञान-विज्ञान केंद्र समेत खेल-कूद के उपकरण भी लगे हैं। पक्षी विहार में इस वर्ष ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब पक्षी नजर आया है। यह पक्षी वर्ष 2020 में देखा गया था। इसके बाद चार वर्ष तक नजर नहीं आया। अभी ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब की संख्या करीब 10 से 12 है। पक्षी विहार में 12 हजार विदेशी और करीब 18 हजार स्वदेशी पक्षी आ चुके हैं। पक्षी विहार की झील सैलानियों को लुभाने लगी है।