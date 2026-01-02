Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लाख बहोसी पक्षी विहार में 12 हजार विदेशी पक्षियों ने डाला डेरा, चीन से 5 साल बाद लौटा ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब 

    By Soham Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:42 PM (IST)

    लाख बहोसी पक्षी विहार में पांच साल बाद चीन से ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब पक्षी लौटा है। इसके साथ ही 12 हजार विदेशी और 18 हजार स्वदेशी प्रवासी पक्षियों ने ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    पक्षी विहार में अठखेलियां करते विदेशी पक्षी। 

    संवाद सूत्र, जागरण, इंदरगढ़ (कन्नौज)। प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो, तो चर्चा लाख बहोसी पक्षी विहार तक पहुंच ही जाती है। पक्षी विहार की झील में चीन से पांच वर्ष बाद ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब आया है। यह पक्षी बहुतायत में नहीं है। इसके अलावा अन्य प्रजाति के 12 हजार प्रवासी पक्षियों का आगमन हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झील में उनकी अठखेलियां सैलानियों को आकर्षित कर रहीं हैं। झील में प्रवासी पक्षियों का डेरा सर्दी रहने तक रहेगा। इंदरगढ़ में लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। 2007 में इसे राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम के 94 स्थानों में चुना गया था।

    इसका दायरा करीब 88 वर्ग किलाेमीटर है। पक्षी विहार में बड़ी झील बहोसी 250 हेक्टेयर व लाख की झील 125 हेक्टेयर में है। सर्दी के समय निचली गंग नहर का पानी झील में भर दिया जाता है। इससे लाख और बहोसी की झील दोनों आपस में मिल जाती हैं।

    यहां पर वन विभाग का एक गेस्ट हाउस, ज्ञान-विज्ञान केंद्र समेत खेल-कूद के उपकरण भी लगे हैं। पक्षी विहार में इस वर्ष ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब पक्षी नजर आया है। यह पक्षी वर्ष 2020 में देखा गया था। इसके बाद चार वर्ष तक नजर नहीं आया। अभी ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब की संख्या करीब 10 से 12 है। पक्षी विहार में 12 हजार विदेशी और करीब 18 हजार स्वदेशी पक्षी आ चुके हैं। पक्षी विहार की झील सैलानियों को लुभाने लगी है।

    यह भी पढ़ें- 'लड़की मेरे पास है, ढूंढने की कोशिश मत करना वरना'..., लापता किशोरी के पिता को आया धमकी भरा कॉल; थाने पहुंचा पीड़ित

    इन पक्षियों का ठहराव

    वार हेडेड गूज, ओपन बिल स्टोर्क, श्वेत कंठ स्टोर्क, श्याम कंठ स्टोर्क, श्वेत आइबिस, श्याम आइबिस, पन कौव्वा, किंगफिशर, स्पून बिल, ब्लैक दोरोंगों, व्हिशलिंग डक, श्वेत उदर जल मुर्गी, जल मुर्गा, स्विफ्ट उल्लू, हूपू, मैना, बगुला, बुलबुल, बाब्लेर सारस क्रेन समेत कई प्रजातियां पाई जाती हैं।


    चीन का ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब पांच वर्ष बाद पक्षी विहार में लौटा है। विदेशी पक्षियों को हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में रास्ते में कोई बेहतर पक्षी विहार मिला तो वह वहीं पर रुक जाते हैं। विदेशी पक्षी अपनी सुविधा और सुरक्षा पर ही ठहरते हैं। पहले कुछ पक्षी विहार थे, लेकिन अब कई जिलों में खुल गए हैं। इससे यहां विदेशी पक्षी कम होते जा रहे हैं।

                                                                   विकास सक्सेना, रेंजर, पक्षी विहार, लाख बहोसी