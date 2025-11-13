संवाद सहयोगी, जागरण, छिबरामऊ। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट के बाद से पुलिस प्रशासन सक्रिय है। एसडीएम व सीओ ने सिकंदरपुर में तलाशी अभियान चलाया। अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में अधिकारियों ने छापेमारी की।

गुरुवार को एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी व सीओ सुरेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ सिकंदरपुर में छापेमारी की। दो स्थानों पर आतिशबाजी लाइसेंस धारकों की गोदाम की पड़ताल की। भंडारित विस्फोटक सामग्री के बीच अमोनियम नाइट्रेट की तलाश की गई। हालांकि अधिकारियों को गोदाम खाली मिले।