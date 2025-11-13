Language
    दिल्‍ली बम धमाका: पुलिस प्रशासन सक्रिय, अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में यूपी में छापेमारी

    By Rahul Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में राज्य भर में छापेमारी कर रही है। पुलिस टीमें संदिग्ध स्थानों पर तलाशी कर रही हैं ताकि विस्फोटक सामग्री की संभावित उपलब्धता का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तत्पर हैं। अमोनियम नाइट्रेट की खोज जारी है।

    एसडीएम व सीओ ने सिकंदरपुर में की तलाशी। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, छिबरामऊ। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट के बाद से पुलिस प्रशासन सक्रिय है। एसडीएम व सीओ ने सिकंदरपुर में तलाशी अभियान चलाया। अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में अधिकारियों ने छापेमारी की।

    गुरुवार को एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी व सीओ सुरेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ सिकंदरपुर में छापेमारी की। दो स्थानों पर आतिशबाजी लाइसेंस धारकों की गोदाम की पड़ताल की। भंडारित विस्फोटक सामग्री के बीच अमोनियम नाइट्रेट की तलाश की गई। हालांकि अधिकारियों को गोदाम खाली मिले।

    इसी प्रकार टीम ने छिबरामऊ क्षेत्र में भी अधिकारियों ने गोदाम खंगाली। हालांकि गोदाम में अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिला। इस छापेमारी से हलचल रही। दूसरी ओर पुलिस संदिग्ध वाहनों की तलाश में भी लगी रही। एसडीएम ने बताया कि सिकंदरपुर व छिबरामऊ में गोदामों पर जांच की गई। विस्फोटक सामग्री को लेकर अमोनियम नाइट्रेट की तलाश की गई। गोदाम खाली मिले। अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिला है।

