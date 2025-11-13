दिल्ली के बाद पंजाब को दहलाने की साजिश! मोगा से पेट्रोल बम के साथ चार युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मोगा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पंजाब भर में सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। इसी मुहिम के तहत मोगा पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए चार नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन नौजवानों के पास से तीन पेट्रोल बम बरामद किए हैं, जो बीयर की बोतलों में तैयार किए गए थे।

मिली जानकारी के अनुसार, ये नौजवान दो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और पुलिस ने शक के आधार पर उन्हें रोककर जांच की। चेकिंग के दौरान उनके पास से माचिस, पेट्रोल से भरी बोतलें और अन्य सामग्री मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये चारों नौजवान फरीदकोट जिले के रहने वाले हैं।

दुकान पर पेट्रोल बम फेंक चुक गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव माड़ी मुस्तफ़ा में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां कुछ नौजवानों ने एक दुकान पर पेट्रोल बम फेंका था। वे नौजवान भी फरीदकोट के ही निवासी थे।