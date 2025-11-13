Language
    दिल्ली के बाद पंजाब को दहलाने की साजिश! मोगा से पेट्रोल बम के साथ चार युवक गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:47 PM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद पंजाब में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मोगा पुलिस ने चार युवकों को पेट्रोल बम के साथ गिरफ्तार किया। ये युवक फरीदकोट के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ महीने पहले मोगा के बाघा पुराना में भी ऐसा ही मामला सामने आया था।

    जागरण फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मोगा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पंजाब भर में सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। इसी मुहिम के तहत मोगा पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए चार नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन नौजवानों के पास से तीन पेट्रोल बम बरामद किए हैं, जो बीयर की बोतलों में तैयार किए गए थे।

    मिली जानकारी के अनुसार, ये नौजवान दो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और पुलिस ने शक के आधार पर उन्हें रोककर जांच की। चेकिंग के दौरान उनके पास से माचिस, पेट्रोल से भरी बोतलें और अन्य सामग्री मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये चारों नौजवान फरीदकोट जिले के रहने वाले हैं।

    दुकान पर पेट्रोल बम फेंक चुक

    गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव माड़ी मुस्तफ़ा में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां कुछ नौजवानों ने एक दुकान पर पेट्रोल बम फेंका था। वे नौजवान भी फरीदकोट के ही निवासी थे।

    फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान इस मामले से जुड़ी और बड़ी जानकारियां सामने आने की संभावना है।