'वाइट कॉलर' मॉड्यूल के खिलाफ कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी, 10 लोग हिरासत में लिए, तुर्किये कनेक्शन आया सामने

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    कश्मीर पुलिस ने 'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम में छापेमारी की गई। कुछ संदिग्धों के तुर्किये दौरे की जांच हो रही है। दिल्ली विस्फोट के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और शोपियां में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

    सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से घाटी में आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर में जडे़ फैला रहे 'वाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल मामले में कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न इलाकों से तीन सरकारी कर्मचारियों समेत करीब 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 

    अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने रात भर की छापेमारी के दौरान अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों से संदिग्धों को हिरासत में लिया। 

    दिल्ली में सोमवार को हुए बम विस्फोट जिसमें मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में आतंकी तंत्र के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

    200 से ज़्यादा लोगों से की है पूछताछ

    संदिग्धों से पूछताछ में पता चला है कि उनमें से कुछ पिछले एक साल में तुर्किये गए थे। उनका तुर्किये जाने के पीछे क्या मकसद था। उन्होंने उस अवधि के दौरान क्या किया। इस बारे में बारिकी से जांच की जा रही है।

    विस्फोटकों के भारी जखीरे की बरामदगी के सिलसिले में डॉक्टरों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांचकर्ताओं ने अब तक "वाइट कॉलर आतंकी" मॉड्यूल के सिलसिले में 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है। 

    इस मॉड्यूल का खुलासा आतंकवादियों के दो सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हुआ, जिन्हें पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। 

    शोपियां पुलिस ने भी व्यापक तलाशी अभियान चलाया

    इसी बीच आतंकी तंत्र और उसके सहयोगी ढांचों को ध्वस्त करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए शोपियां पुलिस ने भी बुधवार को जमात-ए-इस्लामी (JeI) और जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट (JKNF) के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े जिले भर में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। 

    पुलिस प्रवक्ता ने बयान में कहा कि ये तलाशी अभियान आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में किसी भी प्रकार की सहायता, चाहे वह रसद हो या वित्तीय, प्रदान करने में शामिल व्यक्तियों और नेटवर्क की पहचान करने के उद्देश्य से चल रही कार्रवाई का हिस्सा हैं।

    ज़िले में सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने के निरंतर प्रयासों के तहत आज भी विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाए जा रहे हैं।

    शोपियां पुलिस कानून के शासन को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करके शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।