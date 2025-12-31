आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, कन्नौज में रोडवेज बस से टकराने के बाद कार में लगी आग

जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण हादसा हो गया। तालग्राम थाना क्षेत्र के किमी. संख्या 165 के समीप एक कार आगे चल रही रोडवेज बस से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार सवार दोनों युवक समय रहते बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई।

लखनऊ के थाना अलीगंज के सेक्टर एच निवासी कार में सवार दिनेश पुत्र लालसर और अरविंद शर्मा पुत्र सतीश शर्मा आगरा से लखनऊ जा रहे थे। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कार चालक आगे चल रही बस को समय रहते नहीं देख सका और पीछे से टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। सूचना मिलने पर यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह व आरपी कनौजिया तथा थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।