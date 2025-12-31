Language
    आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, कन्नौज में रोडवेज बस से टकराने के बाद कार में लगी आग

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक कार रोडवेज बस से टकरा गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे प ...और पढ़ें

    आग बुझाते फायर ब्रिगेड कर्मी व आग से धू धू कर जलती कार। जागरण

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण हादसा हो गया। तालग्राम थाना क्षेत्र के किमी. संख्या 165 के समीप एक कार आगे चल रही रोडवेज बस से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार सवार दोनों युवक समय रहते बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई।

    लखनऊ के थाना अलीगंज के सेक्टर एच निवासी कार में सवार दिनेश पुत्र लालसर और अरविंद शर्मा पुत्र सतीश शर्मा आगरा से लखनऊ जा रहे थे। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कार चालक आगे चल रही बस को समय रहते नहीं देख सका और पीछे से टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। सूचना मिलने पर यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह व आरपी कनौजिया तथा थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद रिकवरी क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को टोल प्लाजा तालग्राम पर खड़ा कराया गया। कार सवार दोनों युवक बाद में रोडवेज बस से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिस वाहन से कार टकराई। उसका स्पष्ट विवरण नहीं मिल सका है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों युवक सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।