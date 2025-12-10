SIR in UP: एसआईआर के लिये अब बस एक दिन, बीएलए को मिला ये बड़ा अधिकार

जागरण संवाददाता, ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देशन में जनपद में विधानसभा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध किया जा रहा है। इसके तहत् अभियान में बीएलओ राजनीतिक दलों की ओर से लगाये गये बीएलए के साथ बैठक करेंगे। बीएलओ की ओर से उन्हें शिफ्टेड, मृतकों व दो जगह से नाम वाले मतदाताओं की सूची दी जायेगी। सूची को ब्लॉक लेबल एजेंट अपने ढंग से परीक्षण कर सकेंगे। इसकी सूची अलग से बीएलओ की ओर से तैयार की जा रही है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान 4 नवम्बर से शुरू हुआ। शुरूआत में इसकी अन्तिम तिथि 4 दिसम्बर निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 11 दिसम्बर कर दिया गया। यानि अब एसआईआर के लिये महज 2 दिन का ही समय शेष रह गया है। लिहाजा समय की नजाकत को भांपते हुये एसआईआर कार्य में और तेजी देखने को मिल रही है। प्रयास किया जा रहा है कि मतदाता सूची में शामिल मृतक, शिफ्टेड और एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह होने पर उनका नाम सूची से हटाया जाये।

मतदाताओं का प्रपत्र भराने व ऐप पर फीडिंग का कार्य समाप्त होते ही अभियान में बीएलओ राजनीतिक दलों की ओर से लगाये गये बीएलए के साथ बैठक करेंगे। बीएलओ की ओर से उन्हें शिफ्टेड, मृतकों व दो जगह से नाम वाले मतदाताओं की सूची दी जायेगी। सूची को ब्लॉक लेबल एजेण्ट अपने ढंग से परीक्षण कर सकेंगे। राजनीतिक दलों की ओर से लगाये बीएलए के परीक्षण में मृतकों, शिफ्टेड व एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह मिलने की पुष्टि होने के बाद उनका नाम काटा जायेगा।

दावे व आपत्तियों का होगा निस्तारण निर्वाचन विभाग की कोशिश है कि अनंतिम मतदाता सूची सही प्रकाशित होने पर कम दावे-आपत्तियाँ आयें। दावे-आपत्तियाँ कम आने पर उनका निस्तारण निर्धारित समय पर आसानी से हो सकेगा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अंकुर श्रीवास्तव ने आयोग के निर्देश से बीएलओ को अवगत करा दिया है। मतदाताओं का प्रपत्र भराने व ऐप पर फीडिंग का कार्य समाप्त होते ही बीएलओ और बीएलए की बैठकें शुरू हो जायेंगी।

फॉर्म जमा नहीं करने वालों को जारी होंगे नोटिस निर्धारित अवधि 11 दिसम्बर तक एसआइआर फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाकर उनसे साक्ष्य लिये जायेंगे और उसी आधार पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा। बताया गया कि जरूरत समझने पर ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जायेगा। मतदाताओं का प्रपत्र भराने व ऐप पर फीडिंग का कार्य अंतिम चरण में हैं। समय से पहले फीडिंग का कार्य पूरा हो जायेगा। अभी बचे हुये मतदाताओं की फीडिंग बीएलओ ऐप पर कराई जा रही है।