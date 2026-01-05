यूपी के इस जिले में नकाबपोश महिलाओं की नो-एंट्री, दुकानों पर चेहरा दिखाकर खरीदारी करने की अपील

जागरण संवाददाता, झांसी। अब बुर्का और घूंघट की ओट में झांसी के दुकानदारों को चपत लगाना आसान नहीं होगा। आभूषणों को लेना है तो बगैर बुर्का और घूंघट के आना होगा। कैमरे पर चेहरा देखने के बाद ही ज्वैलर गहने, जेवर की खरीद-फरोख्त की अनुमति देगा।

ऐसा सीपरी बाजार की हर सर्राफा की दुकान पर होगा। ज्वैलर्स ने इस आशय की अपील दुकानों के बाहर चस्पा कराई है और पुलिस ने भी इस पर सहमति जता दी है।

सीपरी बाजार सराफा व्यापार मंडल की पहल पर बाजार में लगभग सभी ज्वैलर्स की दुकानों पर यह अपील चस्पा कर दी गई। इस अपील को जिले के अन्य बाजारों में व्यापारियों से बातचीत करके प्रारंभ कराने की कोशिश है।

सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष उदय सोनी का कहना है कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएं चेहरा ढककर खरीदारी करने के नाम पर आती हैं और वारदात कर चली जाती हैं।

दुकान के कैमरे में वारदात तो कैद रहती है, मगर अपराधी का चेहरा नहीं दिखता। ऐसे में पुलिस से महिलाओं बिना पर्दा खरीदारी करने की अपील को चस्पा करने की अनुमति मांगी थी।

