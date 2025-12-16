'मुस्लिम महिला का बुर्का हटाना गरिमा-व्यक्तिगत सम्मान का उल्लंघन', महबूबा-रुहुल्ला ने की CM नीतीश की कड़ी निंदा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कान्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी समारोह में एक मुस्लिम महिला का कथित तौर पर बुर्का हटाए जाने की कड़ी निंदा की है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह घटना हैरान करने वाली और आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार को निजी तौर पर जानती हूं और उन्हें एक सभ्य और शालीन व्यक्ति मानती थी, उनकी तारीफ करती थी, लेकिन इस घटना मैं भी आहत हूं।

उन्होंने कहा कि इस घटना को क्या उनकी बढ़ती उम्र का नतीजा बताया जाए या फिर मुस्लिमों को बेइज्जत और प्रताड़ित करने की देश में जारी नयी मानसिकता का एक हिस्सा माना जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह घटना अपने आपमें परेशान करने वाली थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद लोग इस घटना को मनोरंजन के तौर पर देख रहे थे। मुफ्ती ने कहा कि इस तरह का व्यवहार एक ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है और पूछा कि क्या नीतीश कुमार के लिए पद छोड़ने का समय आ गया है।

नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक और गलत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला का बुर्का सार्वजनिक रूप से हटाना गरिमा और व्यक्तिगत सम्मान का गंभीर उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उस महिला और जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उनके इस व्यवहार ने उनके धैर्य और मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए धैर्यवान होना और उसका मानसिक संतुलन होना बहुत जरुरी है।