    पोंछे लगे घर में चप्पल पहनकर जाने पर खूनी संग्राम, भाभी ने देवर को रस्सी से बांधकर पीटा

    By Sanjay Baichain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    शिवपुरी के छोटा लुहारपुरा में पोंछा लगे घर में चप्पल पहनकर जाने पर देवर-भाभी में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर बड़े भाइयों ने छोटे भाई केदारनाथ को रस्सी ...और पढ़ें

    जागरण संंवाददाता, शिवपुरी। देहात थाना क्षेत्र के छोटा लुहारपुरा में पोंछा लगे घर में चप्पल पहनकर घुसना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया। मामूली सी बात ने ऐसा तूल पकड़ा कि देवर-भाभी की बहस देखते ही देखते भाइयों की हिंसक पिटाई में बदल गई। नतीजा यह हुआ कि पिता समान रिश्तों को शर्मसार करते हुए दो सगे भाइयों ने अपने ही छोटे भाई को रस्सी से बांधकर पीटा।

    जिला अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ित केदारनाथ जाटव ने बताया कि उसकी भाभी ने घर में पोंछा लगाया था। वह अनजाने में चप्पल पहनकर अंदर चला गया। इसी बात को लेकर भाभी से कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ते ही बड़े भाई करण जाटव और कुलदीप जाटव मौके पर आ गए और दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया।

    केदारनाथ के अनुसार, बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुराने बंटवारे का जहर उगलते हुए भाइयों ने उसे रस्सी से बांध दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसका दोस्त गजेंद्र सिंह भी वहां पहुंच गया, जिसने भी मारपीट में हाथ बंटाया।

    आरोप है कि तीनों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकियां दीं। किसी तरह खुद को छुड़ाकर केदारनाथ जान बचाकर देहात थाना पहुंचा। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद उसे जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। देहात थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

