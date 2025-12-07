पोंछे लगे घर में चप्पल पहनकर जाने पर खूनी संग्राम, भाभी ने देवर को रस्सी से बांधकर पीटा

जागरण संंवाददाता, शिवपुरी। देहात थाना क्षेत्र के छोटा लुहारपुरा में पोंछा लगे घर में चप्पल पहनकर घुसना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया। मामूली सी बात ने ऐसा तूल पकड़ा कि देवर-भाभी की बहस देखते ही देखते भाइयों की हिंसक पिटाई में बदल गई। नतीजा यह हुआ कि पिता समान रिश्तों को शर्मसार करते हुए दो सगे भाइयों ने अपने ही छोटे भाई को रस्सी से बांधकर पीटा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ित केदारनाथ जाटव ने बताया कि उसकी भाभी ने घर में पोंछा लगाया था। वह अनजाने में चप्पल पहनकर अंदर चला गया। इसी बात को लेकर भाभी से कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ते ही बड़े भाई करण जाटव और कुलदीप जाटव मौके पर आ गए और दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया।

केदारनाथ के अनुसार, बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुराने बंटवारे का जहर उगलते हुए भाइयों ने उसे रस्सी से बांध दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसका दोस्त गजेंद्र सिंह भी वहां पहुंच गया, जिसने भी मारपीट में हाथ बंटाया।