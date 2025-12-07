UP Crime: नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में महिला के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या, इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत । माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में महिला की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। पति की मृत्यु के बाद अकेले रह रही महिला से कहासुनी हो जाने के बाद पड़ोस के एक युवक ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। सूचना पर पूरनपुर पुलिस माधोटांडा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। आरोपित की तलाश की जा रही है।

माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव पुरैना निवासी महिला मंजीत कौर 40 वर्ष मूल रूप से नेपाल की निवासी थी। काफी समय पहले गांव के ही सवेग सिंह के साथ उनका विवाह हुआ था। लेकिन वर्ष 2016 में पति की मौत हो गई। उनके एक पुत्री और तीन पुत्र भी हैं। पुत्री का विवाह भी पंजाब में हो गया। सबसे छोटा पुत्र भी अपनी बहन के ही साथ रहता है। दो अन्य पुत्र कानपुर में नौकरी करते हैं। इस कारण मंजीत कौर अकेली ही घर में रहती थी।

पड़ोस के गांव नलडेगा निवासी मुकेश का उनके घर आना जाना था। रविवार की सुबह दोनों लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद मुकेश ने मंजीत कौर पर लोहे की हथौड़ा से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आस पास के लोगों ने जब घटना को देखा तो चारों ओर खाबर आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।