जौनपुर में तेरहवीं में गए हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, जमानत पर छूटा था छोटू
जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के बबुरा गांव में मंगलवार रात एक तेरहवीं समारोह में गए 24 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू की गोली मारकर ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के बबुरा गांव में मंगलवार की रात तेरहवीं में गए हिस्ट्रीशीटर गांव निवासी 24 वर्षीय स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से क्षेत्र में जहां सनसनी फैल गई वहीं, स्वजन में कोहराम मच गया। मौके पर एएसपी आतिश कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही। छोटू पर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में वह जमानत पर छूटकर आया था।
छोटू गांव के ही बृजभान तिवारी के घर तेरहवीं का निमंत्रण खाने अपने बड़े भाई सानिध्य उर्फ लकी के साथ गया था। किसी का फोन आने पर वह करीब तीन सौ मीटर दक्षिण गांव की सीमा पर स्थित तालाब पर चला गया। जहां बदमाशों ने उसके कनपटी में सटाकर गोली मार दी। साथ गए युवक ने आकर जानकारी दी। खबर मिलते ही हलचल मच गई।
यह भी पढ़ें- जौनपुर में ईयरफोन लगाकर पटरी पार करना पड़ा महंगा, ट्रेन से टकराकर युवक की दर्दनाक मौत
स्वजन उसे घायलावस्था में सीएचसी ले गए, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि कर दी। मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। मौके पर एएसपी आतिश कुमार सिंह, सीओ सुनील चंद तिवारी, स्वाट टीम सहित कई थानों की फोर्स जांच- पड़ताल में जुट गई। एहतियातन गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। पिता विजय कुमार सिंह बिज्जू की 26 जून 2004 को शाहगंज रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
तेरही में गए युवक स्वाधीन दाहिने कनपटी के पर गोली लगी है। उस पर कुल 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामले की पड़ताल की जा रही है।
-डा. कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।