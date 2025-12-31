जौनपुर में तेरहवीं में गए हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, जमानत पर छूटा था छोटू

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के बबुरा गांव में मंगलवार की रात तेरहवीं में गए हिस्ट्रीशीटर गांव निवासी 24 वर्षीय स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से क्षेत्र में जहां सनसनी फैल गई वहीं, स्वजन में कोहराम मच गया। मौके पर एएसपी आतिश कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही। छोटू पर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में वह जमानत पर छूटकर आया था।

