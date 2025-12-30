Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जौनपुर में ईयरफोन लगाकर पटरी पार करना पड़ा महंगा, ट्रेन से टकराकर युवक की दर्दनाक मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    जौनपुर में एक दुखद घटना में, ईयरफोन लगाए पटरी पार कर रहे 26 वर्षीय रोहित कुमार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा चंदवक थाना क्षेत्र के प ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवक गाजीपुर की तरफ से आ रही सुहेलदेव एक्सप्रेस की आवाज नहीं सुन सका।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। ईयर फोन लगाकर पटरी पार कर रहे बाइक सवार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा औड़िहार-जौनपुर रेल प्रखंड पर चंदवक थाना क्षेत्र के पूरनपुर गांव के पास हुआ। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के थून्हीं गांव निवासी लखराज राम का 26 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार चंदवक बाजार से घर जा रहा था। वह ईयर फोन लगाए होने की वजह से पटरी पार करते समय वह गाजीपुर की तरफ से आ रही सुहेलदेव एक्सप्रेस की आवाज नहीं सुन सका।

    इंजन की जोरदार टक्कर से वह बाइक सहित कई फीट हवा में उछलने के बाद पटरी किनारे गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब दो माह पूर्व हुए विवाह में रोहित कुमार को उपहार स्वरूप मिली बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    किसी ने देखा तो शोर मचाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। खबर पाकर रोते-बिलखते स्वजन भी आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की। मृत रोहित कुमार के स्वजन के करुण क्रंदन से पूरे गांव का माहौल दुखदायी हो गया है।