जौनपुर में ईयरफोन लगाकर पटरी पार करना पड़ा महंगा, ट्रेन से टकराकर युवक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, जौनपुर। ईयर फोन लगाकर पटरी पार कर रहे बाइक सवार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा औड़िहार-जौनपुर रेल प्रखंड पर चंदवक थाना क्षेत्र के पूरनपुर गांव के पास हुआ। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्षेत्र के थून्हीं गांव निवासी लखराज राम का 26 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार चंदवक बाजार से घर जा रहा था। वह ईयर फोन लगाए होने की वजह से पटरी पार करते समय वह गाजीपुर की तरफ से आ रही सुहेलदेव एक्सप्रेस की आवाज नहीं सुन सका।

इंजन की जोरदार टक्कर से वह बाइक सहित कई फीट हवा में उछलने के बाद पटरी किनारे गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब दो माह पूर्व हुए विवाह में रोहित कुमार को उपहार स्वरूप मिली बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।