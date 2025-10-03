यूपी के इस जिले में बाजरा और मक्का खरीद के लिए खुले क्रय केंद्र, किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ दाम

जौनपुर में बाजरा और मक्का की खरीद के लिए केंद्र शुक्रवार को खुल गए। इस वर्ष बाजरा के लिए 300 टन और मक्का के लिए 500 टन का लक्ष्य है। बाजरा का समर्थन मूल्य 2775 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का का 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पहले दिन खराब मौसम के कारण किसान केंद्र पर नहीं पहुंचे।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद में बाजरा व मक्का की खरीद के लिए शुक्रवार को केंद्र खुले रहे। पहले दिन किसी भी केंद्र पर किसान उत्पाद लेकर नहीं पहुंचे। खरीद के लिए एक अक्टूबर से तिथि तय थी, लेकिन अवकाश के चलते दो दिन क्रय केंद्र बंद रहे।

जनपद में इस साल बाजरा व मक्का की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 300 टन बाजरा व 500 टन मक्का की खरीद के लिए आठ क्रय केंद्र खोले गए हैं। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य मिले इसलिए बाजरा के समर्थन मूल्य में 150 रुपये की वृद्धि की कर 2775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं, मक्का का समर्थन मूल्य 175 रुपये बढ़ाया गया है। मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा।