यूपी के इस जिले में बाजरा और मक्का खरीद के लिए खुले क्रय केंद्र, किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ दाम

Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:30 PM (IST)
जौनपुर में बाजरा और मक्का की खरीद के लिए केंद्र शुक्रवार को खुल गए। इस वर्ष बाजरा के लिए 300 टन और मक्का के लिए 500 टन का लक्ष्य है। बाजरा का समर्थन मूल्य 2775 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का का 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पहले दिन खराब मौसम के कारण किसान केंद्र पर नहीं पहुंचे।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद में बाजरा व मक्का की खरीद के लिए शुक्रवार को केंद्र खुले रहे। पहले दिन किसी भी केंद्र पर किसान उत्पाद लेकर नहीं पहुंचे। खरीद के लिए एक अक्टूबर से तिथि तय थी, लेकिन अवकाश के चलते दो दिन क्रय केंद्र बंद रहे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जनपद में इस साल बाजरा व मक्का की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 300 टन बाजरा व 500 टन मक्का की खरीद के लिए आठ क्रय केंद्र खोले गए हैं।
किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य मिले इसलिए बाजरा के समर्थन मूल्य में 150 रुपये की वृद्धि की कर 2775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं, मक्का का समर्थन मूल्य 175 रुपये बढ़ाया गया है। मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा।
प्रभारी डिप्टी आरएमओ अनिल पटेल ने बताया कि जनपद में चार बाजरा व चार मक्का की खरीद के लिए केंद्र बनाए गए हैं। खरीद की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रय केंद्र प्रभारियों को केंद्र पर आने वाले सभी किसानों को आवश्यक सुविधाएं देने का निर्देश दिया गया है।
अवकाश के कारण दो दिन केंद्र बंद थे। शुक्रवार को सभी केंद्र खुले रहे।खराब मौसम के कारण पहले दिन किसान उत्पाद लेकर नहीं आए।
यह भी पढ़ें- यूपी में बिजली की दर न बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल, उपभोक्ता परिषद ने किया ये दावा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।