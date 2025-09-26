उरई में पड़ोसी की हैवानियत, युवती घर आई तो उसके साथ तीन युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

उरई में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पड़ोसी के घर गई युवती के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। जब वीडियो को आरोपितों ने डिलीट नहीं किया तो उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया। परिवार वालों ने उसे किसी तरह से बचा लिया।

जागरण संवाददाता, उरई। उरई में इंसानियत शर्मसार हुई है। पड़ोसियों ने हैवानियत की। तीन युवकों ने घर आई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी। डर की वजह से उसने आत्महत्या का प्रयास किया।

आटा थाने के एक गांव में पड़ोस की युवती को घर के अंदर मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उससे तीन युवकों ने दुष्कर्म किया। होश में आई युवती को आरोपितों ने वीडियो दिखाया और धमकी दी कि किसी को बताया तो यह फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर बदनाम कर देंगे। डर के कारण युवती ने घर में कुछ नहीं बताया। इसी तरह करीब डेढ़ साल से युवती का पड़ोसी युवक शारीरिक शोषण करता रहा।

पांच दिन पहले युवती दिल्ली से आकर आरोपित के घर गई थी। वहां उसने वीडियो मांगा तो आरोपितों ने बदनाम करने की धमकी दी इससे क्षुब्ध होकर युवती ने अपने घर में फंदा लगा कर जान देने का प्रयास किया लेकिन स्वजन के देख लेने पर उसे बचा लिया गया। घटना की पूरी जानकारी होने पर युवती के पिता ने आटा थाने में तहरीर देकर तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म व चार सहयोग करने वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है।

थाना के एक गांव निवासी एक महिला ने गुरुवार की रात में पुलिस को बताया कि 29 फरवरी 2024 को उसकी पुत्री पड़ोसी समीर के घर गई थी। वहां मौजूद समीर व उसका साथी कल्लू, मन्नू ने युवती को मिठाई में नशीला पदार्थ खिला दिया। उसके बेहोश होने पर उसके साथ तीनों ने शारीरिक शोषण किया और उसका वीडियो बना लिया।