मंगलगीत के बीच मातम का शोर....पति और सहलज के बीच बातचीत नहीं आई पसंद, पत्नी ने दो बेटियों साथ कर लिया आत्मदाह
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ आग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कोंच के दाड़ी गांव की है। महिला का पति के साली की पत्नी से बात करना उसे नागवार गुजरा, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। घर में देवर की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस घटना से मातम छा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोंच में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ आत्मदाह कर लिया। पति का सहलज से बात करना उसे नागवार गुजरा। इससे दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। जब पति मनाने पहुंचा तो उसे बच्चों के साथ आग लगा जान दे दी। एक दिन बाद ही देवर की शादी थी।
कोंच के दाड़ी गांव में पति के सलहज (साले की पत्नी) से बात करने पर नाराज महिला ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ कमरा बंद करके केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। कमरे से आग की लपटें और चीख सुनकर स्वजन ने दीवार तोड़ी और तीनों को निकाल कर सीएचसी ले गए। मां व छह साल की बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। दो साल की दूसरी बेटी को झांसी मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।
मंडप का चल रहा था कार्यक्रम
महिला के देवर की मंगलवार को बरात जानी थी, सोमवार को मंडप का कार्यक्रम था। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू कलह का है। महिला के देवर जितेंद्र अहिरवार आगरा सदर कोतवाली और सबसे छोटे देवर पवन गाजियाबाद में उपनिरीक्षक हैं। एसपी डा. दुर्गेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। सीसी कैमरे की फुटेज देखी गई हैं, उसमें कमरे के अंदर के फुटेज नहीं हैं।
घर में रोते बिलखते स्वजन। जागरण
देवर यूपी पुलिस में तैनात
दाड़ी निवासी देवेंद्र कुमार अहिरवार का विवाह वर्ष 2017 में डकोर के ही मोहाना गांव की 27 वर्षीय आरती के साथ हुआ था। वह पानीपुरी का ठेला लगाता है। आरती पुत्री छह वर्षीय पीहू व दो वर्षीय सृष्टि उर्फ गौरा, सास केशकली और ससुर घनश्याम के साथ रह रही थी। घर में देवेंद्र के छोटे भाई जितेंद्र का विवाह ग्राम ठकनी रजपुरी कस्बा फरीदपुर जिला बरेली में तय हुआ था। जितेंद्र यूपी पुलिस में उप निरीक्षक पद पर आगरा की सदर कोतवाली में तैनात हैं।
सोते समय बच्चों को तेल डाल आग लगा ली
देवेंद्र 14 नवंबर को घर आया था। देवेंद्र ने बताया कि रात एक बजे आरती पुत्रियों को लेकर कमरे सोने के लिए चली गई। पत्नी से तीन दिन से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सुबह मां केशकली के कहने पर देवेंद्र कोंच मंडी सब्जी लाने गया था। इधर, आरती ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके स्वयं व बेड पर सो रहीं दोनों बच्चियों पर तेल छिड़क कर आग लगा ली। देवेंद्र ने बताया कि पत्नी को शक था कि वह उसकी भाभी से बात करता है। इसलिए झगड़ती थी और कई दिन से बात नहीं कर रही थी। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि मायके पक्ष से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
विवाह से पूर्व शादी वाले घर से उठी 3 अर्थियाँ
जिस घर में मंगल गीत गाये जा रहे थे, पूरे घर में शादी का माहौल था अब वहां मातम का शोर था। डकोर ब्लॉक के ग्राम मोहाना की रहने वाली आरती की शादी लगभग 2017 में दाड़ी गाँव के देवेन्द्र से हुई थी। देवेन्द्र पानीपुरी की सप्लाई का काम करता है, जबकि उसके दो भाई कृपवन और जितेन्द्र यूपी पुलिस में दारोगा हैं। घर में जितेन्द्र की शादी की तैयारियाँ जोरों पर थीं। रविवार को हल्दी की रस्म हुई, जिसमें आरती सामान्य और खुश नजर आई। लेकिन घर के परिजनों व रिश्तेदारों को कहाँ इस बात का थोड़ा भी आभास था कि जिस आरती के साथ अभी वह शादी की खुशी में मंगल गीत गा रहीं हैं वह ऐसी घटना को अंजाम देने वाली है।
जनरेटर के लिए रखा था डीजल
जानकारों की मानें तो रविवार रात करीब 11 बजे आरती और उसके पति देवेन्द्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिससे विवाद के बाद सुबह करीब पाँच-साढ़े पांच बजे जब घर के लोग सोमवार को मण्डप कार्यक्रम के लिये मण्डी सब्जी लेने जा रहे थे कि तभी आरती घर के बाहर जनरेटर के लिए रखा डीजल का कैन लेकर कमरे में गई। दरवाजा अन्दर से बन्द किया और अपनी दोनों बेटियों जिसमें पीहू 7 साल और सृष्टि 5 वर्ष के साथ खुद पर भी डीजल उड़ेलकर आग लगा ली।
बच्चों की चीख सुन भागे सभी
घर के अन्दर महिला द्वारा बच्चों संग लगायी आग के बाद बन्द कमरे से बच्चों व महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, तो लोग हड़बड़ा गये। परिवार के लोग आवाज और चीखें सुनकर एकत्रित हुये और बड़ी मुश्किल के बाद दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। आरती और बड़ी बेटी पीहू की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। छोटी बेटी सृष्टि 70 से 80 प्रतिशत तक झुलस चुकी थी, जिसे झाँसी मेडिकल कॉलिज रिफर किया गया, लेकिन सुबह इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। मौके पर पहुँचे सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद ने फोरेंसिक टीम के साथ जाँच की और आवश्यक सैम्पल लिये। कमरे से जली सामग्री, डीजल की गन्ध और प्लास्टिक कैन के अवशेष सुरक्षित किये गये।
