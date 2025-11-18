Language
    दिल्ली से बिहार जा रही बस कानपुर में पलटी: बच्चे समेत 3 की मौत, 24 घायल; अधिकांश घायल बिहार के विभिन्न जिलों के

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    कानपुर में दिल्ली से बिहार जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक बच्चे सहित तीन लोगों की दुखद मौत हो गई और 24 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना कानपुर के पास हुई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है।

    दिल्ली से बिहार जा रही बस कानपुर में पलटी

    डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली से बिहार जा रही एक स्लीपर बस मंगलवार तड़के भीषण हादसे का शिकार हो गई। कानपुर में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में एक बच्चे समेत तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे का सबसे बड़ा असर बिहार के यात्रियों पर पड़ा है, क्योंकि घायल यात्रियों में बड़ी संख्या बिहार के विभिन्न जिलों से संबंध रखने वालों की है।

    तेज झटके से उछल पड़े यात्री

    हादसे के चश्मदीदों ने बताया, 'हम सो रहे थे, अचानक तेज झटके से सब उछल पड़े। देखते ही देखते बस पलट गई और चीख-पुकार मच गई।'
    हादसा सुबह करीब 4 बजे उस वक्त हुआ, जब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    45 यात्रियों में ज्यादातर बिहार के

    बस सोमवार शाम दिल्ली से बिहार के सिवान के लिए निकली थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। यात्रियों के अनुसार, सुबह चालक को अचानक झपकी आ गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई यात्री सीटों में फंस गए। रेस्क्यू टीम को सीटें और केबिन काटकर लोगों को बाहर निकालना पड़ा।

    बिहार के कई जिलों के यात्री घायल

    घायल यात्रियों में सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, छपरा, सीतामढ़ी और सासामुसा (गोपालगंज) के लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, साथ ही दिल्ली और हरियाणा के यात्री भी घायल हुए हैं।

    घायलों में शामिल

    पवन कुमार (सिवान), सत्येंद्र कुमार (सिवान), सपना दुबे (गोपालगंज), अंकुश (दरभंगा), प्रेम प्रकाश (छपरा), साहिल (सिवान), गुड्डू बैठा (सीतामढ़ी), छाया कुशवाहा, संप्रति, लाक्षिका, संदीप कुमार (सासामुसा, गोपालगंज), रंजनी कुमारी (गोपालगंज) समेत कई लोग।

    सभी घायलों का इलाज कानपुर के अस्पतालों में चल रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

    चालक-खलासी फरार, झपकी को हादसे का कारण माना जा रहा

    अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह चालक को आई झपकी मानी जा रही है। हादसे के बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए।

    बिहार के लिए दर्दनाक हादसा

    चूंकि बस दिल्ली से सीधे बिहार जा रही थी, इसलिए अधिकांश घायल और मृतक बिहार के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना पर सिवान, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा और सीतामढ़ी में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।