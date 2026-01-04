UP Weather: दिन भर नहीं निकली धूप, पिछले 15 दिनों से कोहरा व गलन भरी सर्दी से जनमानस बेहाल

जागरण संवाददाता, उरई। सर्दी का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने से गलन बढ़ गई है। रविवार की सुबह से भले ही कोहरा नहीं हुआ लेकिन सर्द हवा ने लोगों को बेहाल हर दिया। हर कोई सर्दी से बचाव करता दिखा। दिन भर धूप नहीं निकली और शाम को गलन बढ़ गई। इससे लोग आग तापते नजर आए और चौराहों पर भी सन्नाटा रहा। तापमान अधिकतम 16 व न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा।

पिछले 15 दिनों से कोहरा व गलन भरी सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। दो दिन से भले ही कोहरा नहीं हुआ है लेकिन गलन भरी सर्दी कम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक चलने वाली सर्द हवा ने हर किसी को बेहाल कर दिया है। बुजुर्ग व बच्चों को इसके सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। रोजाना सुबह होने पर लोगों को उम्मीद रहती है कि आज धूप निकलेगी तो सर्दी से कुछ राहत मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

कई दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। इस कारण लोग आग तापते नजर आते हैं। शहर के चौराहों पर भी सर्द हवा चलने के कारण शाम को जल्दा सन्नाटा पसर जाता है। शहर के आंबेडकर चौराहा, जिला परिषद तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, भगत सिंह चौराहा, घंटाघर के पास शाम होते ही अलाव जलने लगते हैं जहां पर लोग आग सेंकते नजर आते हैं। ईओ रामअचल कुरील ने कहा कि शहर में 20 से अधिक स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं जिससे किसी को रात को समय परेशानी न हो सके।