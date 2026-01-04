UP Weather: यूपी के 30+ जिलों में दो दिन छाएगा घना कोहरा, पढ़िए शीतलहर को लेकर ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेशभर में भीषण ठंड का प्रकोप है। फिलहाल, अभी अगले कुछ दिनों तक इससे राहत के आसार नहीं हैं। राजधानी में शनिवार को कोहरा का असर नहीं रहा, लेकिन शीतलहर की वजह से दिन का तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ में अगले तीन दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज समेत लगभग 30 जिलों में घना कोहरा छाने के पूर्वानुमान हैं।

कई जिलों में कोहरे की वजह से सुबह शून्य दृश्यता दर्ज की गई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार और सोमवार को न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी और इस दौरान कोहरा भी घना होगा। दो दर्जन से अधिक जिलों में सुबह दृश्यता शून्य हो सकती है।

राजधानी सहित पूर्वी एवं मध्य यूपी के कई जिलों में फिलहाल तीन-चार दिन धूप के दर्शन नहीं होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को सुबह आगरा, कुशीनगर, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी और उन्नाव में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। इसके अलावा अलीगढ़ व प्रयागराज में दृश्यता 50 मीटर, फतेहगढ़ में 80 मीटर, झांसी और आजमगढ़ में 100 मीटर और राजधानी लखनऊ में तड़के 150 मीटर रही।

हालांकि, राजधानी में कोहरे और शीतलहर के बीच लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पार्कों से लेकर रिवर फ्रंट के किनारे शाम होते ही लोगों का हुजूम जुटने लगता है। यहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। वहीं, हरदोई में 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडी रात रही।