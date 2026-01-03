पत्नी ने नहीं बोला... हैप्पी न्यू ईयर, नाराज होकर सिपाही पति ने खा लिया जहरीला पदार्थ

जागरण संवाददाता, उरई। नए साल पर पत्नी ने पहले बधाई नहीं दी तो इससे नाखुश होकर नदीगांव थाने में तैनात सिपाही ने शुक्रवार की रात जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिर उसने जंगल में पहुंचकर घर पर सूचना दी कि उसने जहर खा लिया है। इस पर पत्नी ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और लोकेशन के आधार पर सिपाही को जंगल से खोजकर इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत में सुधार है। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने कहा कि पत्नी से कुछ कहासुनी हुई तो उसने विषाक्त खा लिया।



जनपद अलीगढ़ के थाना गोंडा ग्राम जगदेव नगरिया निवासी ब्रह्मजीत 2020 बैच का सिपाही है। वह नदीगांव थाने में तैनात है। नए वर्ष के दिन उसका पत्नी से बधाई देने की बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। इससे वह डिप्रेशन में था। शुक्रवार की रात वह घर से चला गया और नदीगांव के जंगल में जाकर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिर उसने पत्नी अंजना को फोन करके बताया कि उसने जहर खा लिया है। इसके बाद उसने फोन स्विच आफ कर लिया।