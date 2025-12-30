खुशखबरी! जालौन वासियों को जल्द मिलेगी मिनी ऑडीटोरियम की सौगात, तीन करोड़ की लागत से होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, जालौन। उरई शहर के बाशिंदों के लिए खुशखबरी है। जल्दी ही यहां पर मिनी ऑडीटोरियम की सौगात मिलने जा रही है। रामकुंड के पास हाथी पार्क में इसका निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

इसमें लगभग तीन करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे बैठकों, कार्यक्रमों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी।

शहर में अभी तक सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज में ही ऑडीटोरियम हाल बना हुआ है। इसके अलावा अन्य कहीं भी ऐसा हाल नहीं है जहां पर किसी वीआईपी के आने या फिर जिले स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों और बैठकों के लिए स्थान हो। इसको देखते हुए जल शक्ति मंत्री ने मिनी ऑडीटोरियम निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इससे काफी सुविधा हो जाएगी।