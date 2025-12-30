खुशखबरी! जालौन वासियों को जल्द मिलेगी मिनी ऑडीटोरियम की सौगात, तीन करोड़ की लागत से होगा निर्माण
जालौन के उरई शहर को जल्द ही एक मिनी ऑडिटोरियम की सौगात मिलेगी। लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से रामकुंड के पास हाथी पार्क में इसका निर्माण प्रस्तावित ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालौन। उरई शहर के बाशिंदों के लिए खुशखबरी है। जल्दी ही यहां पर मिनी ऑडीटोरियम की सौगात मिलने जा रही है। रामकुंड के पास हाथी पार्क में इसका निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
इसमें लगभग तीन करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे बैठकों, कार्यक्रमों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी।
शहर में अभी तक सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज में ही ऑडीटोरियम हाल बना हुआ है। इसके अलावा अन्य कहीं भी ऐसा हाल नहीं है जहां पर किसी वीआईपी के आने या फिर जिले स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों और बैठकों के लिए स्थान हो। इसको देखते हुए जल शक्ति मंत्री ने मिनी ऑडीटोरियम निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इससे काफी सुविधा हो जाएगी।
ऑडीटोरियम का निर्माण रामकुंड के पास हाथी पार्क में कराए जाने की योजना है। जल्दी ही कार्ययोजना भी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें लगभग तीन करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। शहर के लिए यह किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है।
कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यह उचित स्थल साबित होगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि शहर में कहीं भी मिनी ऑडीटोरियम न होने की वजह से इसके निर्माण को स्वीकृति मिली है। कार्य योजना तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे न सिर्फ प्रशासनिक आयोजन होंगे बल्कि अन्य कार्यक्रमों के लिए भी काफी सहूलियत हो जाएगी।
