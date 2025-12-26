Language
    उरई के सिंचाई विभाग के डाक वितरक की संदिग्ध मौत: घायल हालत में घर के बाहर छोड़ा, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    उरई में सिंचाई विभाग के डाक वितरक वीरेंद्र गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह घायल अवस्था में अपने घर के बाहर पाए गए थे। पत्नी ने हत्या का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उरई। सिंचाई विभाग में रनर (डाक वितरक) पद पर तैनात कर्मचारी को गुरुवार की शाम को कुछ लोग घायल हालत में उसके आवास पर छोड़ आए। जब उसकी पत्नी ने पति को दरवाजे पर घायल हालत में पड़ा देखा तो पुत्र व बेटियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद कुछ लोगों के सहयोग से उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया जहां पर देर रात उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। स्वजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं जबकि पुलिस का कहना है कि हादसे में घायल होने पर कर्मचारी की मौत हुई है।

    जालौन रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय के पीछे के कर्मचारियों के आवास बने हुए हैं। विभाग में रनर (डाक वितरक) पद पर तैनात 51 वर्षीय वीरेंद्र गौतम उर्फ मुन्ना गुरुवार को कार्यालय की छुट्टी होने पर घर से शाम के समय पैदल निकल गया था। वह शराब पीने का लती भी था। देर शाम करीब 8 बजे कुछ लोग उसे घायल हालत में आवास के दरवाजे पर छोड़कर चले गए।

     

    जब पत्नी लता गौतम ने पति को दरवाजे पर घायल हालत में पड़ा देखा तो तुरंत नोएडा में रहने वाले पुत्र अनंत को सूचना दी। घर में पत्नी के साथ छोटी बेटी निमिशा भी रहती है। इसके बाद मां बेटी ने कुछ अन्य लोगों को मौके पर बुलाया और घायल वीरेंद्र को इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गए जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चंद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की।

     

    मृतक के पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चंद ने बताया कि हादसे में कर्मचारी घायल हुआ था जिसकी सिर में चोट लगने के कारण मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की सही वजह साफ हो सकेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।