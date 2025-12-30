क्रिसमस पर पिता ने नहीं दिलाया आईफोन तो किशोरी ने उठाया खौफनाक कदम, घर में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, जागरण जालौन। पापा मुझे आईफोन चाहिए नहीं तो विद्यालय नहीं जाऊंगी। यह जिद कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा माया की रही। टेंपो चालक पिता ने इसे अनसुना कर दिया। दो दिन बाद फिर पुत्री ने पिता से कहा कि उसे फोन दिला दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा।

इस बार भी पिता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रविवार को पिता टेंपो लेकर चला गया और छात्रा की मां व भाई खेत पर चले गए। जब पिता घर खाना खाने आया तो पुत्री बेसुध पड़ी मिली। पिता उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसने विषाक्त पदार्थ खाया है।

जिसे झांसी रेफर किया गया जहां देर रात उसकी मौत हो गई। स्वजन ने बगैर किसी सूचना के शव को नदी में जल प्रवाह कर दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमिलिया निवासी तुलसीराम राजपूत उर्फ बाले टेंपो चलाकर पत्नी बबली देवी, पुत्र मानी राजपूत व पुत्री माया देवी का भरण पोषण करता है।

तुलसीराम की 17 वर्षीय पुत्री माया देवी इंटर कॉलेज कुसमिलिया में कक्षा 11 की छात्रा थी। क्रिसमस-डे पर माया ने पिता से कहा कि उसे आईफोन दिलाए नहीं तो वह स्कूल नहीं जाएगी। इस पर पिता ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने काम में लग गया।

शनिवार को फिर से माया ने पिता से कहा कि उसे आईफोन दिला दे नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस बार भी तुलसीराम ने पुत्री की बात को अनसुना कर दिया। रविवार को तुलसीराम टेंपो लेकर चला गया। उसकी पत्नी बबली देवी व पुत्र मानी राजपूत खेत पर मटर की फली तोड़ने चले गए।

दोपहर में टेंपो लेकर तुलसीराम घर आया तो देखा के पुत्री कमरे में बेसुध पड़ी है। इसके बाद वह कुछ लोगों की मदद लेकर टेंपो से इलाज के लिए पुत्री को मेडिकल कॉलेज ले गया। जहां डॉक्टर ने बताया कि किशोरी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है जिससे उसकी हालत खराब हो गयी।