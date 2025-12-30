शराब पार्टी के दौरान खून से रंगे हाथ, जालौन में पंप कर्मी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या

संवाद सहयोगी, जालौन। जालौन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। खून से हाथ रंग लिए। कुल्हाड़ी मारकर पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या कर दी गई। सोमवार की शाम को ग्राम खर्रा निवासी पेट्रोल पंप कर्मी हरीनारायण उर्फ कल्लू अपने दो साथियों के साथ शराब पार्टी करने के लिए गांव के बाहर खेत किनारे पुलिया पर गया। रात में पंप कर्मी ने पत्नी को फोन करके बताया कि वह देर से घर आएगा खाना खाकर सो जाना। रात में तीनों ने शराब पी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नशे की हालत में तीनों की कहासुनी हुई जो आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने भी सुनी। इसी पर सिर में कुल्हाड़ी मारकर पंप कर्मी की हत्या कर दी। शव भी पुलिया के किनारे पानी में फेंक दिया। मंगलवार की सुबह उसका शव मिलने पर स्वजन को सूचना दी। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। सीओ शैलेंद्र कुमार वाजपेयी ने बताया कि हत्या के मामले की फोरेंसिक टीम जांच कर रही है।



कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खर्रा में मंगलवार की सुबह भगवान सिंह कुशवाहा के खेत के पास खंदक में युवक का शव ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त गांव के 45 वर्षीय हरिनारायण उर्फ कल्लू पाल पुत्र सुखीलाल के रूप करके उसके स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की तो पास के खेत में पानी लगाने वाले किसानों ने बताया कि सोमवार की रात को हरिनारायण के साथ दो लोग और थे और तीनों पुलिया पर बैठकर शराब पी रहे थे। साथ ही काफी तेज-तेज एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। किसानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे।

मृतक की पत्नी भारती ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसने शाम बजे पति को फोन किया था तो उन्होंने बताया था कि वह पुलिया के पास खेत पर हैं। उनके साथ छोटेलाल पाल व श्यामाचरण पाल भी हैं और देर रात घर आएंगे। सभी लोग खाना खाकर सो जाना। पत्नी ने कहा कि रात में कहासुनी होने पर ही श्यामा चरण पाल व छोटेलाल ने उनके पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की है। उसके पति पेट्रोल पंप पर काम करते थे। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि दो पर हत्या का मुकदमा दर्ज है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।