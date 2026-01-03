Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालौन में रिश्ते तार-तार, देवर के भाभी के साथ थे अवैध संबंध, बड़े भाई को रास्ते से हटाने को कर दिया कत्ल

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:24 PM (IST)

    जालौन में देवर ने अपनी भाभी से अवैध संबंधों के चलते बड़े भाई हरनारायण पाल की हत्या कर दी। आरोपी पप्पू उर्फ पुजारी ने बताया कि भाई ने उन्हें आपत्तिजनक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सहयोगी, जालौन। देवर के भाभी से संबंध हुए तो उसने बड़े भाई को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। 29 दिसंबर को गांव में एक निमंत्रण में जाते समय बड़े भाई ने शराब पी ली और गांव के बाहर पुलिया पर लेट गया। जब छोटा भाई घर आया तो बड़ा भाई उसे घर पर नहीं मिला। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी उठाई और भाभी से भाई को ढूंढने की बात कहकर निकल गया। उसने पुलिया पर जाकर नशे में धुत बड़े भाई हरनारायण पाल के सिर व गर्दन में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घर आकर उसने कुल्हाड़ी भूसा में छिपा दी।

     

    पुलिस ने जब जांच की तो छोटे भाई पर शक गहराया तो कड़ाई से पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि भाभी से उसके अवैध संबंध थे और भाई ने कुछ दिन पहले आपत्तिजनक हालत में उसे देख लिया तभी से वह उसकी हत्या करने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपित भाई को जेल भेज दिया है।

     

    इस तरह से रची साजिश

    जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खर्रा में 30 दिसंबर की सुबह भगवान सिंह कुशवाहा के खेत के पास खंदक में 45 वर्षीय हरिनारायण उर्फ कल्लू पाल पुत्र सुखीलाल की शव रक्त रंजित हालत में पड़ा मिला था। पुलिस को किसानों ने बताया कि रात को हरनारायण के साथ दो लोग और थे पुलिया पर शराब पी रहे थे। मृतक की पत्नी भारती ने पुलिस को बताया था कि बेटी नीलम ने शाम के समय पति को फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि वह छोटेलाल पाल व श्यामाचरण पाल के साथ है और निमंत्रण में खाना खाकर आएगा सभी लोग खाना खाकर सो जाना।

     

    पत्नी ने दर्जकराया था दूसरों पर केस

    मौत के बाद पत्नी ने श्यामा चरण पाल व छोटेलाल पर कुल्हाड़ी मारकर पति की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह इस मामले में जांच कर रहे थे और उन्होंने मुकदमा में दोषियों को हिरासत में लिया लेकिन दोनों के बाहर होने की पुष्टि हुई और सभी साक्ष्य मृतक के भाई के विरुद्ध रहे। जब पुलिस ने मृतक के भाई पप्पू उर्फ पुजारी उर्फ गोमती प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरा घटनाक्रम कबूल कर लिया।

     

    आरोपित की शादी नहीं हुई थी

    मृतक के भाई पप्पू उर्फ पुजारी उर्फ गोमती प्रसाद ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई थी। उसका भाई हरनारायण अपने हिस्से की जमीन बेच चुका था और नशे का आदी था। बारिश में भाई का घर गिर जाने पर उसने भाई हरनारायण व भाभी भारती को अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। इसी दौरान उसकी नजदीकियां भाभी के साथ बढ़ गई थीं। एक सप्ताह पूर्व भाई ने उसे व भाभी भारती को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तब दोनों में विवाद भी हुआ था। तभी से वह भाई हरनारायण की हत्या की फिराक में था।

     

    आरोपित भाई ने कबूला जुर्म

    29 दिसंबर को गांव में हल्के कुशवाहा के यहां दोनों का निमंत्रण था। निमंत्रण के बाद जब वह घर पहुंचा तो भाई हरनारायण घर नहीं मिला। उसकी हत्या की योजना बनाकर वह घर से कुल्हाड़ी लेकर निकला और रास्ते में उसे श्यामाचरण मिला जिसने बताया कि हरनारायण शराब ठेके के पास पुलिया पर लेटा है। वहां पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी से हरनारायण के सिर व गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर दी। उसके शव को पुलिया के नीचे पानी में फेंक दिया और घर आकर भूसे में कुल्हाड़ी को छिपा दिया। खून से सने कपड़ों को धो दिया और जूते धोने का उसे समय नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, कपड़े और जूते बरामद कर उसे जेल भेज दिया है।

     

     

     

    शव मिलने के बाद पुलिस टीम हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही थी। राजफाश में भाई ही भाई की हत्या का आरोपित निकला जिसे जेल भेज दिया गया है।
    प्रदीप कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक