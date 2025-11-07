दो लड़के और एक लड़की... इश्क, धोखे और धमकी में सिमटी प्यार की दास्तान
उरई में एक युवती के दो प्रेमियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। युवती सामूहिक विवाह में दूसरे प्रेमी से शादी करने जा रही थी, तभी पहले प्रेमी ने उसे बघौरा बाइपास पर रोक लिया। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उरई । शहर के एक मुहल्ला निवासी युवती का दो लड़कों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान युवती सामूहिक विवाह समारोह में दूसरे प्रेमी के साथ शादी करने जा रही थी तो पहले प्रेमी ने उसे बघौरा बाइपास पर रोक लिया। इसके बाद दोनों प्रेमियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
शहर के एक मुहल्ला में युवती परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। युवती का दो युवकों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह दोनों से फोन पर बात करती थी। कुछ दिन पहले ही प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ शादी करने के लिए सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। गुरुवार को जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम था। जिसमें दोपहर करीब 12 बजे दोनों शादी करने के लिए बाइक से जा रहे थे।
इस बात की भनक पहले वाले प्रेमी को लग गई तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी व युवती को बघौरा चौराहे पर रोक लिया। फिर तीनों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। पहले प्रेमी ने धमकी दी कि अगर कोई बीच में आया तो काट दूंगा। इस पूरे मामले का किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। सूचना के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंची सभी भाग चुके थे।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चंद ने बताया-वीडियो की जांच की जा रही है। दोनों युवकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
