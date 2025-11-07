जागरण संवाददाता, उरई । शहर के एक मुहल्ला निवासी युवती का दो लड़कों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान युवती सामूहिक विवाह समारोह में दूसरे प्रेमी के साथ शादी करने जा रही थी तो पहले प्रेमी ने उसे बघौरा बाइपास पर रोक लिया। इसके बाद दोनों प्रेमियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

शहर के एक मुहल्ला में युवती परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। युवती का दो युवकों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह दोनों से फोन पर बात करती थी। कुछ दिन पहले ही प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ शादी करने के लिए सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। गुरुवार को जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम था। जिसमें दोपहर करीब 12 बजे दोनों शादी करने के लिए बाइक से जा रहे थे।