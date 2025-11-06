अर्वेश हत्याकांड: मरने से पहले खुद बनाया था अपनी मौत का सबूत, मोबाइल में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मेड़ काटने के विवाद में बदायूं के उसावां क्षेत्र के वार्ड नंबर चार निवासी अर्वेश यादव की हत्या के सुबूत उनके मोबाइल में ही मिल गए। विवाद के दौरान उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें आरोपित कल्लू के उन्हें गाली देने से लेकर गोली मारने तक का घटनाक्रम भी कैद हो गया।

गुरुवार को वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने दो नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसके आधार पर जांच शुरू कर दी है। अर्वेश का शाहजहांपुर-बदायूं जिले की सीमा पर आठ बीघा खेत था, जो परौर क्षेत्र में आता है। उनके भाई धर्मेंद्र ने बताया कि बुधवार दोपहर में अर्वेश खेत पर काम कर रहे थे। पड़ोस में उसावां क्षेत्र के ही वार्ड नंबर सात निवासी कल्लू का खेत है।

कल्लू फावड़े से मेड़ काट रहा था जिसका अर्वेश ने विरोध किया तो विवाद हो गया था। कल्लू घर से तमंचा लेकर खेत पर आ गया तो अर्वेश ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आरोपित ने कहा अब गारी (गाली) दे गारी, जिस पर अर्वेश ने जवाब दिया कि हम क्यों गारी देंगे। इतने में कल्लू ने गोट से तमंचा निकालते हुए कहा गारी दे गारी इतना कहते ही फायर कर दिया जो अर्वेश के सीने में लग गई।

उस समय खेत उनके बड़े भाई रामवीर बाजरा का बुआल बांध रहे थे। फायर की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो आरोपित तमंचा लहराते हुए भाग गए। पुलिस ने धर्मेंद्र की तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई। पुलिस ने इस प्रकरण में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

आठ घंटे से ज्यादा चला हंगामा अर्वेश की हत्या करीब तीन बजे हो गई थी। कुछ देर बाद उसावां पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही शव उठाने का प्रयास किया तो स्वजन ने विरोध शुरू कर दिया। स्वजन को पता चला कि घटना परौर क्षेत्र में हुई है तो उन्होंने जलालाबाद के सीओ अजय राय को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद परौर पुलिस मौके पर पहुंचीं।

दोनों थानों के बीच काफी देर तक सीमा विवाद चलता रहा। सीओ भी मौके पर पहुंच गए। करीब आठ घंटे तक हंगामा होने के बाद आखिर में परौर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। रात करीब 12 बजे परौर से शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

एक्सरे के लिए भेजा गया शव अर्वेश का पोस्टमार्टम शुरू होने से पहले शव को मेडिकल कालेज भेजा गया। जहां एक्सरे कराया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके की गोली कहां पर फंसी हैं। एक्सरे रिपोर्ट में गोली फेफड़े के बीच में फंसी मिली।