मेरठ में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म: इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, मिलने के बहाने होटल में बुलाया था

जागरण संवाददाता, मेरठ। इंस्टाग्राम पर दोस्त बना एक युवक छात्रा को होटल में ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के छह दिन बाद पीड़िता ने स्वजन को इसकी जानकारी दी। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराने के बाद आरोपित युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस होटल के मैनेजर से भी पूछताछ कर रही है कि युवक के साथ नाबालिग को कमरे में प्रवेश जाने गया।

गंगानगर की रहने वाली करीब 15 वर्षीय किशोरी कक्षा 12 की छात्रा है। उसकी भावनपुर के राली चौहान गांव निवासी नितेश कुमार से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई। छह महीने से दोनों इंस्टाग्राम पर ही मैसेज से बातचीत कर रहे थे। 31 अक्टूबर को किशोरी का परिवार गढ़ गंगा मेले में गया था। घर पर किशोरी व उसका छोटा भाई था।