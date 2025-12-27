महिला ब्लॉक सचिव से रंगदारी और मारपीट, जालौन में आंगनबाड़ी वर्कर समेत चार आरोपी

संवाद सूत्र, कदौरा (जालौन)। महेबा ब्लाक में तैनात महिला सचिव के साथ कदौरा में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री उसकी पुत्री व दामाद, एक अन्य साथी के अलावा चार लोगों ने मारपीट कर दी। दूसरी बार रास्ता रोककर रुपये छीन लिए और जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे आरोपियों के हौसला बढ़ गए तो उन्होंने सचिव से हर महीने 10 हजार रुपये रंगदारी मांगी। इस पर पीड़िता ने कार्रवाई के लिए न्यायालय का सहारा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री सहित चार नामजद व चार अज्ञात पर मारपीट, रंगदारी वसूलने व जान से मारने धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आंगनबाड़ी कार्यकत्री अर्चना नामदेव ने कहा कि उनकी कभी सचिव से मुलाकात नहीं हुई है तो घटना कैसे घट सकती है।

योजनाओं के नाम पर करते थे वसूली ब्लाक महेवा में तैनात ग्राम विकास अधिकारी वंदना वर्मा पत्नी मलखान ने न्यायालय में वाद दायर करके बताया कि ग्राम गुलौली की आंगनबाड़ी कार्यकत्री अर्चना नामदेव, उसकी पुत्री शिवानी, दामाद सुनील कुमार निवासीगण कदौरा व सोनू सिंह उर्फ सोनू महाराज निवासी राजघाट कालपी के अलावा चार अज्ञात लोग पूर्व में उनके नाम से शौचालय, आवास सहित अन्य ग्रामीण योजनाओं में अवैध वसूली किया करते थे। जब इस पर आपत्ति जताई तो सभी लोगों ने मिलकर गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की दी थी। मारपीट में उसका डेढ़ वर्षीय पुत्र अनिकेत भी घायल हो गया था।

घेरकर रुपये छीन लिए आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। 6 सितंबर 2024 को आरोपियों ने बरही बंबा के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप उन्हें घेर लिया और 50 हजार रुपये की रंगदारी भी मांगी और जबरन 2600 रुपये छीनकर भाग गए थे। महिला सचिव बंदना वर्मा ने बताया कि सोनू महाराज इंटरनेट मीडिया पर उसके विरुद्ध अभद्र भाषा लिखकर प्रसारित करता है। 26 मार्च 2025 को आरोपियों ने उनसे 10 हजार रुपये प्रतिमाह रंगदारी की मांग की। पीड़िता ने पूरे मामले को लेकर 20 मई 2025 को कदौरा पुलिस से शिकायत की थी।