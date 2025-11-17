Language
    Delhi Blast: दिल्ली बम विस्फोट के आरोपित परवेज का हाथरस कनेक्शन आया सामने! तब्लीगी जमात के साथ हुई थी बैठक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:11 AM (IST)

    दिल्ली बम विस्फोट में आरोपित परवेज का हाथरस कनेक्शन सामने आया है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि परवेज ने हाथरस में तब्लीगी जमात के साथ बैठक की थी। परवेज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई की थी। वह दिल्ली धमाके की मुख्य संदिग्ध डॉ. शाहीन का भाई है, जिस पर जैश की महिला विंग स्थापित करने का आरोप है। खुफिया तंत्र परवेज के हाथरस कनेक्शन की जांच कर रहा है।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। दिल्ली बम विस्फोट के आरोपित परवेज का हाथरस से कनेक्शन सामने आया है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि परवेज ने हाथरस में तब्लीगी जमात के साथ बैठक की थी। अब खुफिया तंत्र इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रहा है।

    मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं तार

    परवेज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई की थी। अब एजेंसियां कॉलेज के रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या परवेज का आगरा से कोई सक्रिय संपर्क या नेटवर्क बना हुआ था।

    लखनऊ से गिरफ्तार

    परवेज को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। वह दिल्ली धमाके की मुख्य संदिग्ध डॉ. शाहीन का सगा भाई बताया जा रहा है। डॉ. शाहीन पर जैश की महिला विंग ‘जमात-उल-मोमिनात’ को भारत में स्थापित करने का आरोप है।

    हाथरस में संदिग्ध गतिविधियां

    यह पहली बार नहीं है जब हाथरस का नाम किसी आतंकी गतिविधि से जुड़ा है। इससे पहले भी कई साल पहले एक संदिग्ध आतंकवादी का ड्राइविंग लाइसेंस हाथरस के एआरटीओ कार्यालय से जारी किया गया था। वर्तमान में, खुफिया तंत्र परवेज के हाथरस कनेक्शन को लेकर लगातार छानबीन कर रहा है।