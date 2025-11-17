Delhi Blast: दिल्ली बम विस्फोट के आरोपित परवेज का हाथरस कनेक्शन आया सामने! तब्लीगी जमात के साथ हुई थी बैठक

जागरण संवाददाता, हाथरस। दिल्ली बम विस्फोट के आरोपित परवेज का हाथरस से कनेक्शन सामने आया है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि परवेज ने हाथरस में तब्लीगी जमात के साथ बैठक की थी। अब खुफिया तंत्र इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रहा है।

मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं तार परवेज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई की थी। अब एजेंसियां कॉलेज के रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या परवेज का आगरा से कोई सक्रिय संपर्क या नेटवर्क बना हुआ था।