लाल किला धमाका: संभल पुलिस और आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, पैदल मार्च पर निकली पुलिस
दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद संभल पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। चंदौसी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके के बाद संभल पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इंटरनेट मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जगह-जगह पीएसी व आरआरएफ के जवानों की तैनाती है।
पुलिस लोगों से संवाद कर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। सोमवार की देर शाम दिल्ली में लाल किले के पास तेज धमाका हुआ। इसमें कई वाहनों में आग लगी थी। इस घटना के बाद संभल शहर में पुलिस सर्तक हो गई और रात में ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च कोतवाली से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, शंकर चौराहा, अस्पताल चौराहा, जामा मस्जिद से चौधरी तक हुआ।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस पहले से ही सतर्क है। क्योंकि जामा मस्जिद में हुई हिंसा को एक वर्ष पूरा होने वाला है। इसलिए शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जामा मस्जिद इलाके के साथ ही नखासा, हिंदुपुरा खेड़ा, दीपा सराय आदि संवेदनशील इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जारी है।
लाल किला धमाके के बाद स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा, चलाया चेकिंग अभियान
चंदौसी : दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत के बाद रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। जीआरपी इंस्पेक्टर अजीतप्रताप सिंह संयुक्त रूप से आरपीएफ के साथ स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। यात्रियों के सामान और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई। पुलिस ने प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, टिकट घर और आस-पास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। इंस्पेक्टर अजीत प्रताप सिंह ने यात्रियों से अपील की कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दे।
