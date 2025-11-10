लाल किला धमाका: संभल पुलिस और आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, पैदल मार्च पर निकली पुलिस

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके के बाद संभल पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इंटरनेट मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जगह-जगह पीएसी व आरआरएफ के जवानों की तैनाती है।

पुलिस लोगों से संवाद कर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। सोमवार की देर शाम दिल्ली में लाल किले के पास तेज धमाका हुआ। इसमें कई वाहनों में आग लगी थी। इस घटना के बाद संभल शहर में पुलिस सर्तक हो गई और रात में ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च कोतवाली से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, शंकर चौराहा, अस्पताल चौराहा, जामा मस्जिद से चौधरी तक हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस पहले से ही सतर्क है। क्योंकि जामा मस्जिद में हुई हिंसा को एक वर्ष पूरा होने वाला है। इसलिए शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जामा मस्जिद इलाके के साथ ही नखासा, हिंदुपुरा खेड़ा, दीपा सराय आदि संवेदनशील इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जारी है।