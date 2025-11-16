दिल्ली धमाका: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें, जांच एजेंसियों को भेजी रिपोर्ट

जेएनएन, इंदौर। दिल्ली में लाल किला के पास कार में धमाके के बाद महू के सिद्दीकी परिवार पर जांच एजेंसियों की निगाहें हैं। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर इंटेलीजेंस ने रिपोर्ट मांगी है। जवाद का परिवार करोड़ों के घोटाले में आरोपित रहा है।

मूलत: महू निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी की यूनिवर्सिटी के कई डाक्टर कार धमाका मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद जवाद की जानकारी जुटाई जाने लगी है। पुलिस मुख्यालय भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि महू में रहते करीब तीन दशक पहले जवाद ने अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर करोड़ों रुपये का घोटाला किया था। चिटफंड कंपनी के माध्यम से किए इस घोटाले में जवाद ने छोटे भाई हमाद के नाम का इस्तेमाल किया था।