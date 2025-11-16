Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाका: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें, जांच एजेंसियों को भेजी रिपोर्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:18 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किला के पास कार में धमाके के बाद महू के सिद्दीकी परिवार पर जांच एजेंसियों की निगाहें हैं। फरीदाबाद के अलफलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर इंटेलीजेंस ने रिपोर्ट मांगी है। जवाद का परिवार करोड़ों के घोटाले में आरोपित रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

     अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर पर जांच एजेंसियों की निगाहें (फोटो- जागरण)

    जेएनएन, इंदौर। दिल्ली में लाल किला के पास कार में धमाके के बाद महू के सिद्दीकी परिवार पर जांच एजेंसियों की निगाहें हैं। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर इंटेलीजेंस ने रिपोर्ट मांगी है। जवाद का परिवार करोड़ों के घोटाले में आरोपित रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूलत: महू निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी की यूनिवर्सिटी के कई डाक्टर कार धमाका मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद जवाद की जानकारी जुटाई जाने लगी है।

    पुलिस मुख्यालय भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि महू में रहते करीब तीन दशक पहले जवाद ने अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर करोड़ों रुपये का घोटाला किया था। चिटफंड कंपनी के माध्यम से किए इस घोटाले में जवाद ने छोटे भाई हमाद के नाम का इस्तेमाल किया था।

    जवाद के पिता मौलाना हम्माद सिद्दीकी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से जवाद व हमाद तथा दूसरी पत्नी से अफ्कान सिद्दीकी और एक अन्य संतान है।

    अफ्कान पर हत्या का आरोप लग चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, जवाद ने 1993 में महू छोड़ दिया था। वर्ष 2000 में हमाद के खिलाफ तीन एफआइआर दर्ज हुईं, मगर पुलिस ने फरारी में ही चालान प्रस्तुत किया।

     

    जांच में शामिल अफसरों के मुताबिक, जवाद 2013 तक महू व आसपास देखा गया था। ब्लास्ट के बाद पुलिस जवाद और उसके परिवार की जानकारी एकत्र कर रही है।