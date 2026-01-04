हाथरस में सांडों की भिड़ंत से मची खलबली, सड़क पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, हाथरस। अलीगढ़ रोड स्थित चिंताहरण मंदिर के पास रविवार दोपहर दो सांडों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अचानक हुई इस भिड़ंत में पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। लोग भागे, वाहन रुके और यातायात ठप हो गया।

दो सांडों की भिड़ंत से मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शी वंश ने बताया कि दोनों सांड अचानक एक-दूसरे से भिड़ गए। लोगों ने उन्हें शांत करने के लिए पानी डाला, लेकिन सांड और आक्रामक हो गए। वे मुख्य सड़क पर आ गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान दो मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन सवार सुरक्षित बच निकले। करीब पांच मिनट बाद सांड वहां से चले गए, तब जाकर यातायात धीरे-धीरे सुचारु हो सका।