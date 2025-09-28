महिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों में लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा

हरदोई के जिला महिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। महिला को ऑपरेशन से बेटी हुई थी लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, हरदोई। जिला महिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन से बेटी को जन्म देने के बाद दूसरे दिन रविवार की सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। स्वजन ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सीएमएस डॉ. सुबोध कुमार सिंह ने समझाकर शांत कराया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पूछताछ की।

सवायजपुर के ग्राम बड़ौरा के सोनू भदोरिया ने बताया कि उसकी पत्नी रीता सिंह गर्भवती थी। दूसरे बच्चे का जन्म होना था। शनिवार को प्रसव पीड़ा होने पर पत्नी को एंबुलेंस से जिला महिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया था। चिकित्सक ने देखा तो ऑपरेशन करने की सलाह दी।