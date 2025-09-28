महिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों में लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा
हरदोई के जिला महिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। महिला को ऑपरेशन से बेटी हुई थी लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, हरदोई। जिला महिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन से बेटी को जन्म देने के बाद दूसरे दिन रविवार की सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। स्वजन ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सीएमएस डॉ. सुबोध कुमार सिंह ने समझाकर शांत कराया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पूछताछ की।
सवायजपुर के ग्राम बड़ौरा के सोनू भदोरिया ने बताया कि उसकी पत्नी रीता सिंह गर्भवती थी। दूसरे बच्चे का जन्म होना था। शनिवार को प्रसव पीड़ा होने पर पत्नी को एंबुलेंस से जिला महिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया था। चिकित्सक ने देखा तो ऑपरेशन करने की सलाह दी।
पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था तो वह ऑपरेशन कराने को तैयार हो गया। ऑपरेशन से प्रसव किया गया। पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ थे। रविवार की सुबह पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सक ने बताया जब तक उपचार मिलता, पत्नी की मौत हो चुकी थी।
स्वजन ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन से पूछताछ की। सीएमएम के काफी देर समझाने पर स्वजन शांत हुए।
मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी ने बताया कि चिकित्सक की लापरवाही अभी तक सामने नहीं आई है। संबंधित चिकित्सक से पूछताछ करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- प्रयागराज से लखनऊ तक रात में सफर करना होगा आसान, इस जिले से होकर चलेगी इलेक्ट्रिक बस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।