हरदोई में बेटी के जन्म के 13वें दिन मां की हुई मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

हरदोई के बेहंदर में एक विवाहिता की बेटी के जन्म के 13 दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

संवाद सूत्र, बेहंदर। बेटी को जन्म देने के 13वें दिन 26 सितंबर को विवाहिता ने भी दम तोड़ दिया। पिता के आने के इंतजार में तीन दिन तक घर में शव रखा रहा है। रविवार की रात गुजरात से आए मृतका के पिता ने ससुरालीजन पर दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कासिमपुर के ग्राम ज्वालाखेड़ा की रहने वाली ऊषा की शादी ढाई वर्ष पहले ग्राम करौंदीखेड़ा के आशू यादव के साथ की थी। ऊषा गर्भवती थी, 13 सितंबर को उसने बेटी को जन्म दिया था। 26 सितंबर को ऊषा की संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी।