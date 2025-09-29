कमरे में हुए शार्ट सर्किट से सो रहे दंपती की हुई जलकर मौत

फतेहपुर के ललौली थाने के बेनू गांव में रविवार रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक दर्दनाक हादसा हो गया। 45 वर्षीय रामसजीवन और 35 वर्षीय तारावती की दम घुटने और जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को हुई क्योंकि दंपती घर पर अकेले थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला और मामले की जांच कर रही है।

