    कमरे में हुए शार्ट सर्किट से सो रहे दंपती की हुई जलकर मौत

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:14 PM (IST)

    फतेहपुर के ललौली थाने के बेनू गांव में रविवार रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक दर्दनाक हादसा हो गया। 45 वर्षीय रामसजीवन और 35 वर्षीय तारावती की दम घुटने और जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को हुई क्योंकि दंपती घर पर अकेले थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। ललौली थाने के बेनू गांव में रविवार की रात बिजली की शार्ट सर्किट की घटना हुई। घटना के समय दंपती 45 वर्षीय रामसजीवन और 35 वर्षीय तारावती सो रहे थे तभी उनकी दम घुटने और जलने से उनकी मौत हो गई। 

    घटना की जानकारी ग्रामीणों को सुबह पहर हुई। मृतक दंपती घर पर अकेले रहते थे। बेटी की शादी हो चुकी है जबकि दो बेटे बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं। थाना प्रभारी समशेर बहादुर सिंह ने बताया कि कमरे में बिजली के शार्ट सर्किट से आग लगी है। 

    कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जिसे तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया है। दोनों बेटे और विवाहिता बेटी को घटना की सूचना दी गई है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।