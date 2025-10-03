Language
    हरदोई में सड़क हादसे में तीन की लोगों की दर्दनाक मौत, दो की हालत गंभीर

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    हरदोई के हरपालपुर में मलौथा चौराहे पर बाइक और साइकिल की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक शटरिंग कारीगर भी शामिल है। बघौली क्षेत्र में भी एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    सड़क हादसों में शटरिंग कारीगर समेत तीन की मौत।

    संवादसूत्र, हरपालपुर-बघौली। मलौथा चौराहे पर गुरुवार की रात बाइक और साइकिल की टक्कर में शटरिंग कारीगर समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बघौली में हुए हादसे में एक युवक की जान चली गई।

    हरपालपुर के ग्राम भूसेहरा अभिषेक शटरिंग का काम करते थे। स्वजन के अनुसार गुरुवार की शाम अभिषेक के चचेरे भाई रामजी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। अभिषेक अपने चाचा नीलेश के साथ बाइक से रामजी को उपचार के लिए हरपालपुर सीएचसी लेकर जा रहे थे।

    मलौथा चौराहा पर साइकिल से आए उसी गांव के सुखदेव की साइकिल से भिड़ंत हो गई। हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए चले गए।

    सभी घायलों को उपचार के लिए हरपालपुर सीएचसी लाए गए। यहां से चिकित्सक ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में अभिषेक और सुखदेव की मौत हो गई। जबकि रामजी, नीलेश का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुखदेव खेती करते थे।

    उनकी शादी नहीं हुई थी, भाई अजयपाल के पास रहते थे। अभिषेक के परिवार में पत्नी माहेश्वरी के अलावा एक बेटा,बेटी है। दूसरी घटना बघौली क्षेत्र में हुई। ग्राम देवमनपुर के हरिश्चंद्र गुुरुवार की रात गांव के सामने बघौली-प्रतापनगर मार्ग पार कर रहे थे।

    इसी दौरान तेज रफ्तार किसी वाहन ने टक्कर मार दी। स्वजन कछौना सीएचसी लेकर जा रहे थे। रास्ते में हरिश्चंद्र ने दम तोड़ दिया। स्वजन ने बताया कि हरिश्चंद्र का पत्नी से विवाद चल रहा है। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने बताया कि वाहन की तलाश की जा रही है।

