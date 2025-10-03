हरदोई में सड़क हादसे में तीन की लोगों की दर्दनाक मौत, दो की हालत गंभीर

हरदोई के हरपालपुर में मलौथा चौराहे पर बाइक और साइकिल की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक शटरिंग कारीगर भी शामिल है। बघौली क्षेत्र में भी एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

संवादसूत्र, हरपालपुर-बघौली। मलौथा चौराहे पर गुरुवार की रात बाइक और साइकिल की टक्कर में शटरिंग कारीगर समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बघौली में हुए हादसे में एक युवक की जान चली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरपालपुर के ग्राम भूसेहरा अभिषेक शटरिंग का काम करते थे। स्वजन के अनुसार गुरुवार की शाम अभिषेक के चचेरे भाई रामजी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। अभिषेक अपने चाचा नीलेश के साथ बाइक से रामजी को उपचार के लिए हरपालपुर सीएचसी लेकर जा रहे थे।

मलौथा चौराहा पर साइकिल से आए उसी गांव के सुखदेव की साइकिल से भिड़ंत हो गई। हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए चले गए।

सभी घायलों को उपचार के लिए हरपालपुर सीएचसी लाए गए। यहां से चिकित्सक ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में अभिषेक और सुखदेव की मौत हो गई। जबकि रामजी, नीलेश का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुखदेव खेती करते थे।

उनकी शादी नहीं हुई थी, भाई अजयपाल के पास रहते थे। अभिषेक के परिवार में पत्नी माहेश्वरी के अलावा एक बेटा,बेटी है। दूसरी घटना बघौली क्षेत्र में हुई। ग्राम देवमनपुर के हरिश्चंद्र गुुरुवार की रात गांव के सामने बघौली-प्रतापनगर मार्ग पार कर रहे थे।