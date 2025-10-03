मारपीट करने के मामले में 41 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी, हाथ जोड़ते हुए जेल गए 11 आरोपी

ओरछी के खेड़ादास गांव में मारपीट और जान से मारने की कोशिश के मामले में 41 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में दुकानों पर ग्राहकों को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था जिसके बाद मारपीट हुई। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, ओरछी। गांव खेड़ादास में बवाल, मारपीट और जान से मारने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 41 नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इनमें 11 आरोपितों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार दोपहर उनका चालान कर दिया गया। सभी आरोपित हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए जेल गए।

अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि गांव से सभी आरोपित फरार हो गए हैं। पुलिस टीम उन्हें तलाश कर रही है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ादास में गुरुवार शाम एक पक्ष के तमाम लोगों ने बवाल कर दिया था। गांव के सुमित सिंह, उसका चाचा जगतपाल, चचेरा भाई रजत, सगा भाई प्रदीप उर्फ शिवओम गुरुवार शाम अपने खेत से ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान लादकर घर लौट रहे थे।

उसी दौरान 50-60 लोगों ने आलोक चौहान की चक्की के नजदीक उन्हें घेर लिया था। आरोप है कि सभी आरोपितों के हाथ में लाठी-डंडा, हाकी और अन्य औजार थे। आरोपितों ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया। उनको जमीन पर गिराकर खूब पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इतना ही नहीं आरोपितों ने उन्हें बचाने आए सोनू पुत्र मुनीष, प्रत्युष और रिश्तेदार संजीव सिंह के साथ भी जबरदस्त मारपीट की। कुछ आरोपित धर्मपाल सिंह के घर में घुस गए और हरिराज को पकड़कर बाहर खींच लाए। उनको भी पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसमें हरिराज, प्रदीप उर्फ शिवओम, रजत और प्रत्युष बेहोश हो गए थे। इसके बावजूद आरोपित तांडव करते रहे।

असलहे लहराते रहे और हवाई फायरिंग करते रहे। गांव में उन्होंने पूरा बवाल दिया। इसमें सुमित कुमार ने 41 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ बलवा, हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी, गालीगलौज, घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस ने श्रीपाल, नरेश, प्रेम सिंह, अतुल, वीरेश, शेखर, सचिन, भूरेलाल और अमन समेत 11 को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पुलिस ने भी इनकी हजामत कर दी, जिससे शुक्रवार को सभी आरोपित हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए जेल गए।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है प्राथमिकी थाना पुलिस ने श्रीपाल, विनोद पुत्र श्रीपाल, शेखर, मनीष, वीरेंद्र, धर्मेंद्र, जयपाल, चंद्र प्रकाश, भूरेलाल, शिवांक, जीतू, राधे, कन्हैया, कुन्नू, गोपाल, गुड्डू पुत्र रामप्रकाश, सचिन, अमन, नरेश, वीरेश, गौरव, सौरभ, गुड्डू पुत्र नेमपाल, अभय, शिवम, सुवेश, रामकिशन, दिन्ना, अतुल, हवा सिंह, कल्यान, ब्रह्मचारी, इंद्रजीत सिंह, शिशुपाल, नेपाल, रामऔतार, प्रेम सिंह, रूप किशोर, योगेश उर्फ सीधे और विनोद आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।