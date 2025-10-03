चोरों ने कोटेदार के घर से 4.80 लाख रुपये और जेवर लेकर हुए फरार, पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग

संवाद सूत्र, हैदरगढ़ ग्रामीण (बाराबंकी) कोटेदार के यहां 4.80 लाख की नकदी और सात लाख के जेवरात चोरी हो गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की, लेकिन सुराग नहीं लग सका है।

हैदरगढ़ कोतवाली के बहरामपुर गांव निवासी कोटेदार जमुना प्रसाद के घर गुरुवार की रात चोरी हुई। चोरों ने चार लाख 80 हजार रुपये की नकदी व सात लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए।

पीड़ित ने बताया बहन विनीता को खेत खरीदने के लिए घर में रुपये रखे हुए थे। बहन, मां और पत्नी के बक्सों में रखें जेवरात चोर उठा ले गए। घर से सटे नीम के पेड़ के सहारे चोर छत के ऊपर चढ़ गए। जीने से नीचे उतरकर चोर कमरे में घुसे।