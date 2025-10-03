Language
    चोरों ने कोटेदार के घर से 4.80 लाख रुपये और जेवर लेकर हुए फरार, पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:25 PM (IST)

    बाराबंकी के हैदरगढ़ में कोटेदार जमुना प्रसाद के घर से 4.80 लाख रुपये नकद और 7 लाख के जेवरात चोरी हो गए। चोर नीम के पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर घर में घुसे। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। जहांगीराबाद में भी 25 हजार की चोरी हुई। कोतवाल अभिमन्यु मल्ल ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है।

    कोटेदार के घर 4.80 लाख रुपये और सात लाख के जेवरात चोरी।

    संवाद सूत्र, हैदरगढ़ ग्रामीण (बाराबंकी) कोटेदार के यहां 4.80 लाख की नकदी और सात लाख के जेवरात चोरी हो गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की, लेकिन सुराग नहीं लग सका है।

    हैदरगढ़ कोतवाली के बहरामपुर गांव निवासी कोटेदार जमुना प्रसाद के घर गुरुवार की रात चोरी हुई। चोरों ने चार लाख 80 हजार रुपये की नकदी व सात लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए।

    पीड़ित ने बताया बहन विनीता को खेत खरीदने के लिए घर में रुपये रखे हुए थे। बहन, मां और पत्नी के बक्सों में रखें जेवरात चोर उठा ले गए। घर से सटे नीम के पेड़ के सहारे चोर छत के ऊपर चढ़ गए। जीने से नीचे उतरकर चोर कमरे में घुसे।

    बक्से व अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। कोटेदार ने बताया कि सुबह तीन बजे रतजगा करने के बाद कमरे के बाहर घर के सभी सदस्य सो गए। सुबह नींद खुलने पर चोरी की जानकारी हुई।

    जहांगीराबाद के अजीमनगर के असरफ के यहां 25 हजार रुपये की चोरी हुई। कोतवाल हैदरगढ़ अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि जांच की जा रही है, मुकदमा लिखा जाएगा।

