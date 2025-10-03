अमेठी में कमरे में युवक का लटकता शव मिलने से मची सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
अमेठी के बाजारशुकुल में एक युवक का शव फांसी पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है जिसमें उन्होंने गांव के एक युवक पर शक जताया है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही है। मृतक के भाई की भी तीन साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।
संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। परिवारजन ने पांच दिन पहले हुए विवाद में युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपाेर्ट आने पर केस दर्ज करने की बात कही है। सेवरा के पूरे निहाल सिंह निवासी देवगन चौहान का शव शुक्रवार की भोर घर के अंदर दुपट्टा के सहारे फांसी के फंदे से लटका मिला।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर विधिक कार्रवाई शुरू की। वहीं परिवारजन ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस को शव ले जाने से रोक दिया। परिवारजन मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पुलिस पिछले छह घंटे तक मान मनौव्वल में लगी रही, लेकिन परिवारजन तहरीर के अनुसार मुकदमा लिखाने की जिद पर अड़े रहे। दोपहर बाद किसी तरह परिवारजन माने तो पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा।
एक भाई की हो चुकी है मौत
तीन वर्ष पहले युवक के भाई अजय की भी संदिग्ध हालत में उसी जगह शव लटकता मिला था। उसकी मौत को भी हत्या बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो आज भी अदालत में लंबित बताया जाता है। बताते हैं कि देवगन के पिता की मौत हो गई थी।
कुछ दिन बाद उसकी मां अजय, अक्षय व देवगन को छोड़ कर बाराबंकी के रुदौली स्थित अमलीजादा मुहल्ले निवासी व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली थी, जो आज भी वहीं रहती है।
उसके बड़े पुत्र अजय और छोटे पुत्र देवगन की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। मझला पुत्र अक्षय सूरत में मेहनत मजदूरी करता है।
बुआ ने की परवरिश
किसनी निवासी बुआ सुमेरपता ने उसको पाल पोषकर बड़ा किया। अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाली सुमेरपता के सामने ही तीन वर्ष में दो बच्चों की अर्थी निकलना उसपर पहाड़ टूटने से कम नहीं है।
वह दहाड़े मारकर रोती बिलखती रही। मृतक की बुआ श्याम पता व सुमेरपता ने कहा कि चार दिन पहले गांव के एक युवक से विवाद हुआ था। उसी पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की।
थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि गांव के एक युवक को नामजद करते हुए तहरीर मिली है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।
