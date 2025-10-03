अमेठी में कमरे में युवक का लटकता शव मिलने से मची सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

अमेठी के बाजारशुकुल में एक युवक का शव फांसी पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है जिसमें उन्होंने गांव के एक युवक पर शक जताया है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही है। मृतक के भाई की भी तीन साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। परिवारजन ने पांच दिन पहले हुए विवाद में युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपाेर्ट आने पर केस दर्ज करने की बात कही है। सेवरा के पूरे निहाल सिंह निवासी देवगन चौहान का शव शुक्रवार की भोर घर के अंदर दुपट्टा के सहारे फांसी के फंदे से लटका मिला।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर विधिक कार्रवाई शुरू की। वहीं परिवारजन ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस को शव ले जाने से रोक दिया। परिवारजन मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।