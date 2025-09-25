कमरे का ताला तोड़कर नकदी और जेवर लेकर फरार हुए चोर, इस रास्ते से आए थे लुटेरे

हरदोई के संडीला में चोरों ने एक युवक के घर को निशाना बनाया जब वह दुर्गा जागरण में गया था। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और ताला तोड़कर दो लाख रुपये के गहने और नकदी चुरा ले गए। पीड़ित ने बताया कि उसने यह सामान अपनी शादी के लिए रखा था जो नवंबर में होने वाली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, संडीला। चोरों की सक्रियता बढ़ गई है। बुधवार रात दुर्गा जागरण में गए युवक के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने घर से दो लाख रुपये के नकदी-जेवर पार कर दिए। वापस आने पर कमरे का ताला टूटा मिला। संडीला के ग्राम मुरारनगर के संजय कुमार ने बताया कि वह साइकिल पंचर की दुकान चलाता है।

