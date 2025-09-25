कमरे का ताला तोड़कर नकदी और जेवर लेकर फरार हुए चोर, इस रास्ते से आए थे लुटेरे
हरदोई के संडीला में चोरों ने एक युवक के घर को निशाना बनाया जब वह दुर्गा जागरण में गया था। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और ताला तोड़कर दो लाख रुपये के गहने और नकदी चुरा ले गए। पीड़ित ने बताया कि उसने यह सामान अपनी शादी के लिए रखा था जो नवंबर में होने वाली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, संडीला। चोरों की सक्रियता बढ़ गई है। बुधवार रात दुर्गा जागरण में गए युवक के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने घर से दो लाख रुपये के नकदी-जेवर पार कर दिए। वापस आने पर कमरे का ताला टूटा मिला। संडीला के ग्राम मुरारनगर के संजय कुमार ने बताया कि वह साइकिल पंचर की दुकान चलाता है।
बुधवार रात गांव में दुर्गा पंडाल में जागरण हो रहा था। घर के आगे कमरे में मां-पिता सो रहे थे। रात में वह अपने कमरे में ताला लगाकर जागरण देखने गया था। देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। छत के रास्ते चोर घर के अंदर दाखिल हुए।
कमरे का ताला तोड़कर बक्से से 20 हजार रुपये, एक जोड़ी झुमकी, नथुनी, मंगलसूत्र ,कमर बिछुआ, 250 ग्राम चांदी की पायल, बिछिया व चांदी की अंगूठी चोरी कर ले गए।
सुबह करीब पांच बजे वह परिवार के साथ घर आया तो कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर कपड़े बिखरे पड़े मिले। पीड़ित ने बताया उसने अपनी शादी के लिए जेवर लेकर रखे थे।
शादी नवंबर में शादी थी। जेवर चोरी होने से अब दोबारा खरीदने को लेकर परेशान है। प्रभारी निरीक्षक विद्या सागर पाल ने बताया तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
