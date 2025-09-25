सड़क किनारे सो रहे मां-बेटे की बोलेरो से कुचलने से दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया जाम

हरदोई के हरपालपुर में कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर बोलेरो ने सड़क किनारे सो रहे मां-बेटे को कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया जिसे पुलिस ने समझा कर खुलवाया। पुलिस ने बोलेरो को बरामद कर चालक को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है।

संवाद सूत्र, हरपालपुर। कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर सड़क किनारे चारपाई डालकर सो रहे मां-बेटे समेत तीन लोगों को बाेलेरो ने कुचल दिया। हादसे में मां-बेटे की कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हाे गया। ग्रामीणों ने उसे हरपालपुर सीएचसी में भर्ती कराया।

आक्रोशित स्वजन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस के आश्वासन पर स्वजन के मानने पर पांच घंटे बाद जाम खुल सका। अरवल के ग्राम जसमई के इंद्रपाल खेती करते थे। कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग मार्ग के किनारे उनका मकान बना है। मार्ग चौड़ीकरण के दौरान मकान सड़क की सीमा में आ गया था। मकान के आगे हिस्से को गिरा दिया गया था। पीछे का एक कमरा बचा था।

उसी कमरे के आगे पन्नी तान कर इंद्रपाल परिवार समेत रहते हैं। इंद्रपाल ने बताया कि बुधवार रात पन्नी के नीचे उनकी पत्नी गायत्री और पुत्र प्रिंस सोए थे। पास ही दूसरी पन्नी के नीचे बड़े भाई कृष्ण कुमार सो रहे थे। देर रात तेज रफ्तार बोलेरो ने अनियंत्रित होकर तीनों को कुचल दिया। हादसे में गायत्री की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि प्रिंस ने सीएचसी पहुंचते दम तोड़ दिया।

कृष्ण कुमार का सीएचसी में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बोलेरो चालक नशे में था। नशे के कारण संतुलन खो बैठा और हादसा हो गया। घटना से आक्रोशित स्वजन ने गांव के सामने सड़क जाम लगा दिया। स्वजन बोलेरो की बरामदगी और चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

पुलिस के काफी समझाने पर स्वजन दो बजे रात में माने, तब जाकर जाम खुल सका। थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि बोलेरो को बरामद कर लिया गया है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर के आधार पर एफआइआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

उजड़ इंद्रपाल का परिवार ग्रामीणों का कहना है कि इंद्रपाल मेहनत मजदूरी कर परिवार को भरण पोषण करता है। करीब दो वर्ष पहले सड़क चौड़ीकरण में उसका आधा मकान टूट गया था। मुआवजा तो मिला था लेकिन टूटा मकान नहीं बन सका।