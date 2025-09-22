पाना था मुकाम, लिया 'राधारानी' का नाम, दृढ़ संकल्प से 'लखपति' बन गईं हरदोई की ममता जौहरी

हरदोई की ममता जौहरी आर्थिक स्थिति को डगमगाते देख वह विचलित नहीं हुईं बल्कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए एक संकल्प लिया और राधारानी का नाम लेकर लक्ष्य को साधना शुरू कर दिया। सात सालों के अथक प्रयासों के बाद न सिर्फ वह लखपति दीदी के नाम से मशहूर हुईं बल्कि जनपद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं।

जागरण संवाददाता, हरदोई। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों....कवि दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां सुरसा की ममता जौहरी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आर्थिक स्थिति को डगमगाते देख वह विचलित नहीं हुईं, बल्कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए एक संकल्प लिया और राधारानी का नाम लेकर लक्ष्य को साधना शुरू कर दिया। सात सालों के अथक प्रयासों के बाद न सिर्फ वह लखपति दीदी के नाम से मशहूर हुईं, बल्कि जनपद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरसा की रहने वाली ममता जौहरी के पति शैलेंद्र कुमार एक स्पोर्ट्स कंपनी में सिलाई का काम करते हैं। घर के खर्च जब बढ़ने लगे तो बजट बिगड़ने लगा, लेकिन इन परिस्थितियों में वह विचलित नहीं हुईं। कुछ करने की ठानी। जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने टिफिन बनाने का संकल्प लिया। पहले कुछ लोगों ने मना किया तो कुछ ने उनकी हिम्मत को भी बढ़ाया। पति का सहयोग मिलने के बाद टिफिन बनाने का काम शुरू किया।

धीरे-धीरे जब इनके टिफिन की मांग बढ़ी तो इन्होंने राधारानी नाम से समूह का गठन किया और मात्र 40 हजार रुपये का लोन लिया। एक-एक करके 20 महिलाओं को जोड़ा। वर्ष 2018 में शुरू किया काम अब तरक्की पर है। यह समूह सालाना एक लाख रुपये से ऊपर की बचत करने लगा है। इसके बाद अध्यक्ष ममता जौहरी को लखपति दीदी का नाम दिया गया।