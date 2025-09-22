Language
    Navratri 2025: नवरात्रि के पहले दिन मां के दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता, मंदिरों में गूंजे जयकारे

    By ashish trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:37 PM (IST)

    Shardiya Navratri 2025 News | हरदोई में शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में मां शैलपुत्री की विशेष पूजा-अर्चना की गई और भजन-कीर्तन हुए। शास्त्री उमाकांत अवस्थी ने शैलपुत्री के जन्म की कथा सुनाई। बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। त्रिनेत्र फाउंडेशन ने दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत की।

    नवरात्र: मंदिरों में भक्तों की कतार, घर-घर मां शैलपुत्री की जय-जयकार।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार से ही पूरा जनपद श्रद्धा में डूबा नजर आया। हर जगह मां की महिमा का गुणगान हुआ। घरों से लेकर मंदिरों में मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने को भक्तों द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। शहर भर में मां मेरे भी घर आओ, गरीब भक्त पर भी कृपा दृष्टि बनाओ.. जैसे भजन सुनाई देते रहे।

    शहर के लगभग सभी देवी मंदिरों में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। देर शाम प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों को मां के दर्शन को लंबा इंतजार भी करना पड़ा। दूसरी तरफ महिला श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों में भजन आदि भी किए गए।

    शास्त्री उमाकांत अवस्थी ने बताया कि पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री के पिता राजा दक्ष थे। उन्हाेंने एक बार यज्ञ किया, जिसमें शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती भगवान शंकर के मना करने पर भी पिता के यहां यज्ञ में भाग लेनी गई। यज्ञ मंडप में शिव का आसन भी न था। देवी को शिव का अपमान सहन नहीं हुआ और यज्ञ में सती हो गईं। सती शैलराज की पुत्री पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेकर शिवांगी बनी।

    प्रतिपदा में माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा घटस्थापना के साथ करना मंगलकारी होता है। नवरात्र के पहले दिन श्रवण देवी मंदिर, मां दुर्गा देवी मंदिर, माता फूलमती देवी मंदिर, बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर, बाबा शिव भोले मंदिर आदि में दिन भर भक्तों द्वारा पूजन अर्चन जारी रहा।

    उधर, नवरात्र की तैयारियों को लेकर पूजन आदि की सामग्री की खरीदारी को लेकर सोमवार की सुबह भी बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। पूजन सामग्री से लेकर फूल माला, पान, सुपाड़ी आदि की दुकानों पर भी श्रद्धालु ही नजर आए।

    इधर त्रिनेत्र फाउंडेशन समिति के तत्वावधान में बाबा अमलेश्वर नाथ मंदिर, पंजाबी कालोनी में 24वें महादुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई है। नवरात्र के पहले दिन अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी, महेश कुमार मिश्रा, अमृत गुप्ता आदि के द्वारा पूजा अर्चना की गई।