    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 137 जोड़े, मीतो स्टेडियम में हुआ भव्य आयोजन

    By ashish trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:34 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संडीला और बिलग्राम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। संडीला में 69 जोड़ों ने हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया जबकि 6 जोड़ों का निकाह हुआ। बिलग्राम में 60 जोड़ों ने साथ जीने की कसमें खाईं और 2 जोड़ों का निकाह हुआ। कुल 137 जोड़ों का विवाह हुआ।

    सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 137 जोड़े।

    संवादसूत्र, संडीला-बिलग्राम। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को संडीला व बिलग्राम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रोच्चारण के बीच 129 जोड़ों का विवाह कराया गया तो आठ जोड़ों का निकाह करवाया गया।

    संडीला के मीतो स्टेडियम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 69 हिंदू रीति रिवाज से व छह 6 जोड़ों का मुस्लिम परंपरा से निकाह कराया गया। समारोह का विधायक रामपाल वर्मा एवं एमएलसी अशोक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

    69 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के बीच फेरे लिए। 6 मुस्लिम जोड़ों का मौलाना ने निकाह पढ़वाया। कार्यक्रम में डीडीओ कमलेश कुमार, पूर्व ब्लाक प्रमुख कुंवर वीरेंद्र सिंह, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि अमित गुप्ता, खंड विकास अधिकारी प्रतिमा शर्मा, हर्ष वर्धन मिश्रा आदि मौजूद रहे।

    इसी प्रकार तहसील बिलग्राम में 60 वर वधू ने साथ जीने की कसमें खाईं, जबकि दो जोड़ों का निकाह करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आशीष सिंह आशू, सत्येन्द्र सिंह (मुन्ना), रमेश वर्मा आदि मौजूद रहे।

