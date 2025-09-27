Language
    सीएम योगी को हवाई सर्वेक्षण में दिखे दो भेड़िये, शूट एट साइट का आदेश; पीड़ित परिवारों को मिलेगी इतनी सहायता राशि

    By rahul kumar yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:01 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के कैसरगंज में भेड़िया हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का एलान किया। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने या देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावित गांवों में जन जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज के मंझारा तौकली गांव में भेड़िये के हमले में मृतक व घायल परिवारजनों से शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर उनका दुख-दर्द बांटा। संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के स्वजन को पांच लाख व घायल परिवार को 50 हजार की सहायता राशि देने का एलान किया। पीड़ित परिवार से मिलने से पहले मुख्यमंत्री को भेड़िया प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण में दो भेड़िये दिखे।

    मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि वन विभाग को भेड़िया पकड़ने के निर्देश दिए गए है। यह भी कहा गया है कि अगर पकड़ में न आए तो उन्हें शूट एट साइट कर दिया जाए। यह सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा।

    कैसरगंज रेंज के गांधीगंज गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंझारा तौकली में पिछले 15-20 दिनों से लगातार डर व दहशत का माहौल बना हुआ है।

    ग्राम रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से गांवों में जन जागरण के साथ-साथ वन्यजीवों से बचाव का उपाय किया जा रहा है।

    वन विभाग की छह टीमों के अलावा भी कई टीमें मौके पर लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें चार ऐसे मासूम बच्चों को खोना पड़ा है, जो अलग-अलग घटना के शिकार हुए हैं। 16 लोग अब तक भेड़िये के हमले में घायल हुए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरानी, श्याम रती देवी, मदन, चंद्रिका, हरदेई, मनीषा, अंजनी, पृथ्वी नाथ, सूरत लाल, राजाराम, दिपाली, संजू देवी, प्रिंसू, अनिकेत, सावित्री, हरीशचंद्र भेड़िये के हमले में घायल हुए हैं। लगातार एक ही गांव में भेड़िया ने हमला किया है।

    मृतक बच्चों को पांच-पांच लाख की सहायता राशि देने के साथ पक्का मकान देने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। जिनके पास मकान हैं और दरवाजा नहीं है, दरवाजा लगवाने के निर्देश दिए हैं। शौचालय बनवाने के साथ ही घायलों को एंटी वेनम वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए है। इससे रैबीज नहीं फैलेगा।

    उन्हाेने कहा कि वन विभाग को कहा गया कि है कि भेड़िया पकड़ में न आने पर शूट एट साइट कर दिए जाए। उन्होने कहा कि मै यहां केवल संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूं।

