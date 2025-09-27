Language
    'आज इन पांच गांवों में चोरी होगी', धमकी भरा पर्चा चस्पा होने से ग्रामीणों से लेकर पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:39 PM (IST)

    श्रावस्ती जिले में चोरी की धमकी भरे पर्चे मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। भिनगा क्षेत्र के पांच गांवों में पर्चे चस्पा किए गए हैं जिनमें चोरी की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। जमुनहा के बंदरा गांव में एक घर से चांदी की पायल और बर्तन चोरी हो गए।

    पांच गांवों में चोरी और लूट करने की चेतावनी। जागरण फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। गांवों में चोरी व लूट करने का धमकी भरा पर्चा चस्पा होने का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जमुनहा व इकौना क्षेत्र के बाद अब भिनगा क्षेत्र में भी पांच गांवों में चोरी करने की नोटिस चस्पा होने का मामला सामने आया है। सुजानडीह गांव में मस्जिद के पास लगे बिजली के पोल पर शनिवार को पांच गांवों में चोरी की धमकी भरा पर्चा चस्पा मिला।

    भिनगा सीओ सतीश कुमार व प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज ने पुलिस टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। ग्रामीणों को सीएम का दौरा समाप्त होने के बाद पूरे मामले की छानबीन करने का आश्वासन दिया।

    भिनगाा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमवा के सुजानडीह गांव में मस्जिद के पास लगे बिजली के पोल पर ग्रामीणों ने चोरी व लूट करने का पर्चा चस्पा देखा। गांव में हड़कंप मच गया।

    चस्पा हुए पर्चे में लिखा है कि आज पांच गांवों में होगी चोरी। मैं सबको लूटूंगा। पहले अमवा फिर कोड़री, सुजानडीह, इटवरिया, रंजीतपुर गांव में चोरी करूंगा। चोरी और लूट का पर्चा गांव में चस्पा होने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है।

    घर से बर्तन व जेवर चोरी

    जमुनहा के मल्हीपुर क्षेत्र के बंदरा गांव निवासी मुबारक परदेस रहकर मजदूरी करते हैं। घर पर उनकी पत्नी गुड़िया बच्चों के साथ रहती हैं। शुक्रवार की रात गुड़िया बच्चों के साथ घर से कुछ दूरी पर बने नए घर पर सोने चली गईं।

    इसी दौरान रात में पुराने घर का दीवार फांद कर चोर कमरे में घुस गए और दो जोड़ी चांदी की पायल, दो भगोना व तसला उठा ले गए। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है।

