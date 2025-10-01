हरदोई के संडीला में ढाई साल पहले लापता हुई सोनम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। सोनम के प्रेमी मसीदल ने उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंका था। पुलिस ने मसीदल के पिता और भाई को गिरफ्तार कर कंकाल बरामद किया। सोनम मसीदल के प्रेम जाल में फंस गई थी और उसके साथ दिल्ली चली गई थी। विवाद के बाद मसीदल ने उसकी हत्या कर दी।

जागरण संवाददाता, हरदोई। दो वर्ष से लापता संडीला की सोनम को उसके प्रेमी मसीदल ने मारकर अजगरों के सामने फेंक दिया था। सोनम के अपहरण की दर्ज एफआइआर की जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी ने संडीला ने राजफाश कर, सोनम के हत्या में शामिल रहे उसके प्रेमी के भाई और पिता को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर जंगल में एक कुआं से सोनम का कंकाल बरामद किया। कुआं में अजगर थे, वन विभाग की टीम ने अजगरों को बाहर निकाला, तब कहीं जाकर पुलिस कंकाल तक पहुंची। मुख्य आरोपित की अभी तलाश हो रही है।

संडीला के सराय मारूफपुर निवासी शशीचंद्र की पत्नी सोनम, छह अगस्त 2023 को लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता न चलने पर उसके ससुर गंगाराम ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की एफआइआर दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस सोनम की तलाश और जांच कर रही थी। कई क्षेत्राधिकारी बदले पर राजफाश नहीं हो सका। ढ़ाई माह पहले संडीला पहुंचे सीओ संतोष कुमार सिंह को विवेचना मिली तो वह गहराई तक पहुंचे और सोनम के हत्यारोपित के पिता अयूब व भाई समीदल को गिरफ्तार कर राजफाश कर लिया।

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सोनम का माधौगंज क्षेत्र के जेहद्दीपुर निवासी मसीदल से प्रेम प्रसंग हो गया था। मसीदल ने सोनम को शादी कर दिल्ली में रखने की बात कही थी, जिस पर सोनम अपने परिवार को छोड़कर छह अगस्त को मसीदल के साथ चली गई। मसीदल, सोनम को लेकर पहले अपने घर ले गया। फिर वहां से छह तारीख को ही दोनों दिल्ली चले गए। मसीदल ने सोनम को जिस तरह से रखने की बात कही थी, उसकी स्थिति वैसी नहीं थी। एक छोटा सा कमरा था और उसमें भी कुछ नहीं था।

सोनम ने उस कमरे में रहने से मना कर दिया। दोनों के बीच वहां पर विवाद भी हुआ था, फिर मसीदल सोनम को लेकर गांव आ गया। वहां पर भी लड़ाई होती रही। सोनम अपने घर जाने के लिए कहती रही, लेकिन मसीदल ने उसे अपने घर नहीं जाने दिया। सोनम ने जब ज्यादा विरोध किया तो मसीदल ने आठ-नौ अगस्त की रात सोनम की गला दबाकर हत्या कर दी। जेहद्दीपुर गांव के बाहर जंगल है, जिसकी तरफ कोई जाता नहीं। वहीं पर एक कुआं है और उसमें बहुत से अजगर सांप रहते हैं। मसीदल ने रात को ही सोनम के शव को अजगर वाले कुआं में फेंक दिया और फिर चला गया।

सीओ ने बताया कि हिरासत में आए मसीदल के पिता और भाई ने यह सब जानकारी दी। दोनों को हत्या कर शव कुआं में फेंकने की जानकारी थी। पुलिस टीम मंगलवार को दोनों को लेकर कुआं के पास गई तो वहां अजगर दिखे। वन विभाग की टीम बुलाकर अजगर बाहर निकाले गए फिर कंकाल बरामद हुआ। वहीं पर सोनम के बाल की क्लिप, सलवार और दुपट्टा भी पड़ा मिला। पुलिस ने अयूब और समीदल को जेल भेज दिया है और मुख्य आरोपित मसीदल की तलाश हो रही है।

धोखे से लगी कॉल से मसीदल के प्रेम जाल में फंसी थी सोनम सोनम का भरा पूरा परिवार था। उसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन मिस कॉल से फरेबी मसीदल के प्रेमजाल में फंस गई। सोनम का धोखे से मसीदल के पास फोन पहुंच गया था। उसके बाद मसीदल ने सोनम को फोन किया। धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी और मसीदल ने सोनम को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। सोनम का तो कुछ पता भी नहीं चलता। वह तो मोबाइल कॉल से ही पुलिस राजफाश तक पहुंच गई।