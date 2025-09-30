यूपी के इस जिले में मां-बेटी समेत चार लोगों को सांप ने काटा, एक वृद्धा की हो गई मौत

हरदोई में गर्मी बढ़ने से सांपों का खतरा बढ़ गया है। पिहानी में झोपड़ी में सो रही मां-बेटी को सांप ने काटा वहीं माधौगंज में एक वृद्धा की मौत हो गई। बिलग्राम में एक युवक का इलाज चल रहा है। शिवचरण नामक व्यक्ति की पत्नी और बेटी को सांप काटने के बाद अस्पताल से वापस घर ले जाया गया जहाँ उनका झाड़फूंक से इलाज किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता,हरदोई। दिन में तेज धूप और उमस बढ़ने से सांपों का खतरा बढ़ गया है। शायद ऐसा कोई दिन गुजरता हो किसी को सांप ने न काटा हो। पिहानी में झोपड़ी में जमीन पर लेटी मां-बेटी को सांप ने काट लिया। वहीं माधौगंज क्षेत्र में सांप के काटने से एक वृद्धा की मौत हो गई। जबकि एक युवक का बिलग्राम सीएचसी में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिहानी के ग्राम देहलिया रामपुर के शिव चरण गांव के बाहर तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर रहता है। हालत इतनी दायनीय है कि घर में एक चारपाई तक नहीं है। जिम्मेदारों की मनमानी कहें या फिर अनदेखी,उसे आवास नहीं मिल सका था। शिवचरण का कहना है कि सोमवार रात गांव में नौटंकी हो रही थी। वह परिवार समेत नौटंकी देखने गया था। सुबह साढ़े पांच बजे सभी घर आए।

झोपड़ी में जहां पर जिसे जगह मिली,वह जमीन पर सो गया। पत्नी नन्ही और 12 वर्षीय एक पास सो रही थी। सुबह करीब छह बजे दोनों को सांप ने काट लिया। चीखने की आवाज सुनकर वह जागा तो सांप को जाते हुए देखा। एंबुलेंस से पत्नी-बेटी को सीएचसी लेकर गया। चिकित्सक ने दोनों की हालत गंभीर बताकर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। चिकित्सक ने तो रेफर किया,लेकिन वह बेटी को घर ले गया। पत्नी को मेडिकल कालेज अस्पताल से चिकित्सक ने लखनऊ रेफर कर दिया।

रास्ते से वह पत्नी को भी घर लेकर आ गया। अब दोनों को झाड़फूंक से सही कराने की बात कह रहा है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि मां-बेटी हालत ठीक नहीं है। दूसरी घटना में माधौगंज के ग्राम बेरुआ निजामपुर की रामश्री सोमवार की शाम शौच के लिए खेत पर गई थी। वहीं सांप ने काट लिया।