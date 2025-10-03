Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन महीने के लिए निरस्त रहेंगी दो जोड़ी ट्रेनें, रेलवे प्रशासन के इस फैसले से यात्रियों को होगी परेशान

    By ashish trivedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने दो जोड़ी ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। यह ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। इस फैसले से जिले के यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन के द्वारा जारी सूची में हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस 13019 जो हावड़ा से काठगोदाम जाती है उसे हरदोई से होकर 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक सप्ताह में प्रत्येक रविवार को निरस्त किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    तीन माह के लिए निरस्त रहेंगी दो जोड़ी ट्रेनें।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरदोई। मौसम संबंधी कारणों का हवाला देकर रेलवे प्रशासन ने दो जोड़ी ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। यह ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। इस फैसले से जिले के यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे प्रशासन के द्वारा जारी सूची में हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस 13019, जो हावड़ा से काठगोदाम जाती है, उसे हरदोई से होकर 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक सप्ताह में प्रत्येक रविवार को निरस्त किया जाएगा। यानी दिसंबर में 7, 14, 21 और 28 तारीख को, जनवरी में 4, 11, 18 और 25 को तथा फरवरी में 1, 8, 15 और 22 तारीख को यह ट्रेन नहीं चलेगी। वहीं वापसी में 13020 काठगोदाम–हावड़ा बाघ एक्सप्रेस को भी इसी अवधि में मंगलवार को निरस्त किया गया है। यह ट्रेन दिसंबर में 9, 16, 23 और 30, जनवरी में 6, 13, 20 और 27 तथा फरवरी में 3, 10, 17 और 24 को नहीं चलेगी।

    इसके अलावा, अवध-आसाम एक्सप्रेस (15909/15910) को भी आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। 15909 डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध–आसाम एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार को डिब्रूगढ़ से नहीं चलेगी। इसमें दिसंबर में 6, 13, 20 और 27, जनवरी में 3, 10, 17, 24 और 31 तथा फरवरी में 7, 14, 21 और 28 को यह ट्रेन निरस्त रहेगी।

    डाउन दिशा में 15910 लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध-आसाम एक्सप्रेस को भी 1 दिसंबर से 1 मार्च 2026 तक सप्ताह में मंगलवार को रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेन दिसंबर में 9, 16, 23 और 30, जनवरी में 6, 13, 20 और 27, फरवरी में 3, 10, 17 और 24 तथा 1 मार्च को लालगढ़ से नहीं चलेगी।

    यह भी पढ़ें- हरदोई में बंद मकान से चोरों ने पार किए तीन लाख के नकदी-जेवर, पुलिस कर रही पड़ताल