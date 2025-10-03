तीन महीने के लिए निरस्त रहेंगी दो जोड़ी ट्रेनें, रेलवे प्रशासन के इस फैसले से यात्रियों को होगी परेशान

रेलवे प्रशासन ने दो जोड़ी ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। यह ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। इस फैसले से जिले के यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन के द्वारा जारी सूची में हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस 13019 जो हावड़ा से काठगोदाम जाती है उसे हरदोई से होकर 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक सप्ताह में प्रत्येक रविवार को निरस्त किया जाएगा।

रेलवे प्रशासन के द्वारा जारी सूची में हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस 13019, जो हावड़ा से काठगोदाम जाती है, उसे हरदोई से होकर 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक सप्ताह में प्रत्येक रविवार को निरस्त किया जाएगा। यानी दिसंबर में 7, 14, 21 और 28 तारीख को, जनवरी में 4, 11, 18 और 25 को तथा फरवरी में 1, 8, 15 और 22 तारीख को यह ट्रेन नहीं चलेगी। वहीं वापसी में 13020 काठगोदाम–हावड़ा बाघ एक्सप्रेस को भी इसी अवधि में मंगलवार को निरस्त किया गया है। यह ट्रेन दिसंबर में 9, 16, 23 और 30, जनवरी में 6, 13, 20 और 27 तथा फरवरी में 3, 10, 17 और 24 को नहीं चलेगी।

इसके अलावा, अवध-आसाम एक्सप्रेस (15909/15910) को भी आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। 15909 डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध–आसाम एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार को डिब्रूगढ़ से नहीं चलेगी। इसमें दिसंबर में 6, 13, 20 और 27, जनवरी में 3, 10, 17, 24 और 31 तथा फरवरी में 7, 14, 21 और 28 को यह ट्रेन निरस्त रहेगी।