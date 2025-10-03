हरदोई में बंद मकान से चोरों ने पार किए तीन लाख के नकदी-जेवर, पुलिस कर रही पड़ताल

संवाद सूत्र, बघौली। चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत तीन लाख के जेवर पाए किए। दूसरे दिन जानकारी होेने पर घर आए गृहस्वामी ने थाने में तहरीर दी।

बघौली की रहने वाली विमला ने बताया कि उनके पति सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत थे। पति की मौत हो चुकी है। कस्बा में दो मकान बने हैं। एक मकान में वह और दूसरे में बेटा दिनेश अपने परिवार के साथ रहता है। तबीयत खराब होने के कारण वह मकान बंद कर एक सप्ताह पहले लखनऊ में इलाज कराने गई थी। वहां पर बेटी के घर में रुक गई थी। बुधवार की रात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर पहुंचे, एक कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से 40 हजार रुपये और जेवर जोरी कर ले गए। गुरुवार की सुबह बेटे को पड़ोसियों ने जानकारी दी। उन्होंने करीब तीन लाख रुपये के नकदी-जेवर होने की बात बताई है।