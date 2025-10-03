Language
    हरदोई में बंद मकान से चोरों ने पार किए तीन लाख के नकदी-जेवर, पुलिस कर रही पड़ताल

    By sandeep kumar pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    बघौली में चोरों ने एक बंद घर से तीन लाख के जेवर और नकदी चुरा लिए। मकान मालकिन इलाज के लिए लखनऊ गई हुई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पाली में एक शराब की दुकान से भी चोरों ने शराब की चार पेटियां चुराईं। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    पाली के बसिलिया गांव की पुलिया के पास दुकान में चोरी के बाद जांच करते पुलिसकर्मी।- जागरण

    संवाद सूत्र, बघौली। चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत तीन लाख के जेवर पाए किए। दूसरे दिन जानकारी होेने पर घर आए गृहस्वामी ने थाने में तहरीर दी।

    बघौली की रहने वाली विमला ने बताया कि उनके पति सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत थे। पति की मौत हो चुकी है। कस्बा में दो मकान बने हैं। एक मकान में वह और दूसरे में बेटा दिनेश अपने परिवार के साथ रहता है। तबीयत खराब होने के कारण वह मकान बंद कर एक सप्ताह पहले लखनऊ में इलाज कराने गई थी। वहां पर बेटी के घर में रुक गई थी। बुधवार की रात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर पहुंचे, एक कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से 40 हजार रुपये और जेवर जोरी कर ले गए। गुरुवार की सुबह बेटे को पड़ोसियों ने जानकारी दी। उन्होंने करीब तीन लाख रुपये के नकदी-जेवर होने की बात बताई है।

    दुकान की खिड़की तोड़कर चार पेटी शराब चोरी

    पाली: बसेलिया में स्थित एक देशी शराब व वियर की कंपोजिट दुकान से चोर शराब की चार पेटी चोरी कर ले गए।

    फर्रुखाबाद की निशा राठौर के नाम से पाली के ग्राम बसेलिया के निकट देशी शराब व वियर की कंपोजिट दुकान है। बसेलिया के रहने वाले निशा के पिता श्रीसिंह दुकान पर सेल्समैन हैं। श्रीसिंह ने बताया कि गांधी जयंती पर गुरुवार को दुकान बंद थी। बंद की रात चोरों ने खिड़की तोड़कर दुकान से चार पेटी शराब पार कर दी। सुबह ग्रामीणों ने खिड़की टूटी देखकर सूचना दी। सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दुकान पर लगे कैमरे चेक किये गए तो उसमें गुरुवार की सुबह 4:40 तक की ही रिकार्डिंग मिली है। थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार ने बताया घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पूछताछ की जा रही है।